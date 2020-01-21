Mevlüt Erdinç: Çok şükür ilk golümü attım

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede ağları sarsan Mevlüt Erdinç, maç sonrasında konuştu.
Mutlu olduğunu belirten golcü oyuncu, "Son maçta kazandık, kendimize güveniyorduk. Ben de iyi hissediyordum, çok şükür ilk golümü attım. Takım arkadaşlarımın ve taraftarların da golüme sevinmesi beni çok mutlu etti" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor maçı sonrasında konuştu.
Fenerbahçe'nin Kayserispor mücadelesinde ilk golünü atan Mevlüt Erdinç açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru görevinden ayrıldığını duyurdu.
TFF Hukuk Müşavirliği, Vedat Muriqi'nin "bilinçli kart görmesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırımı başvurusunu görüştü ve gerekçeli karar için Sicil Kurulu'na geri gönderdi.