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  • 21 Ocak 2020 Salı 23:10
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  • 21 Ocak 2020 Salı 23:10

Mevlüt Erdinç: Çok şükür ilk golümü attım

Mevlüt Erdinç: Çok şükür ilk golümü attım

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Fenerbahçe'nin Kayserispor mücadelesinde ilk golünü atan Mevlüt Erdinç açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede ağları sarsan Mevlüt Erdinç, maç sonrasında konuştu.

Mutlu olduğunu belirten golcü oyuncu, "Son maçta kazandık, kendimize güveniyorduk. Ben de iyi hissediyordum, çok şükür ilk golümü attım. Takım arkadaşlarımın ve taraftarların da golüme sevinmesi beni çok mutlu etti" dedi.

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