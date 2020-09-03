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aksam.com.tr
  • 03 Eylül 2020 Perşembe 10:03
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Mevkilerinin en iyilerini Fenerbahçe transfer etti

Mevkilerinin en iyilerini Fenerbahçe transfer etti

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Fenerbahçe, yaptığı transferlerle mevkilerinde en iyi istatistiklere sahip olan futbolcuları kadrosuna katarken, bu futbolcular için bonservis bedeli ödemedi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, şu zamana kadar yaptığı transferlerle mevkilerinde en iyi istatistikleri olan oyuncularla anlaştı. Bu oyuncular için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyen sar-lacivertli ekip ligin en çok gol atan sol beki Novak ve en fazla asist yapan sol beki Caner Erkin’i, en çok top kapan sağ beki Gökhan Gönül ile en çok kilit pas atan orta saha oyuncuları Sosa ile Mert Hakan Yandaş’ı renklerine bağladı. Mert Hakan Yandaş, Süper Lig’de en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan (112), şut pası veren (84), isabetli şut çeken (40) ve net gol pozisyonu hazırlayan (17) merkez orta saha oyuncusu oldu.

Novak: Ligin en çok gol atan sol beki (7)

Caner Erkin: Ligin çok asist yapan sol beki (11)

Gökhan Gönül: Ligin en çok top kapan sağ beki (59)

Mert Hakan ve Jose Sosa: Ligin en çok kilit pas atan orta saha oyuncuları (84/78)

YENİ TRANSFERLERDEN SKORA KATKI

Sarı-lacivertli takımın yeni transferleri skora katkılarıyla da dikkat çekiyor. Fenerbahçe’nin yeni transferleri geçen sezon toplamda 56 gol ve 37 asistlik performansla toplamda 93 gole katkıda bulundu.

Mert Hakan Yandaş: 10 gol, 5 asist

Jose Sosa: 11 gol, 11 asist

Filip Novak: 10 gol, 1 asist

Gökhan Gönül: 4 gol, 3 asist

Caner Erkin: 4 gol, 11 asist

Mame Thiam: 12 gol, 5 asist

Sinan Gümüş: 5 gol, 1 asist

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