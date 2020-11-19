'Mevcut sistem menajer ve yöneticiler için çalışıyor'

Sırbistan ve Manchester United'ın efsane futbolcularından Nemanja Vidic, son dönemde Sırp Milli Takımı'nda yaşanan düşüşü değerlendirdi.
Nemanja Vidic, düşüşün sorumlusu olarak yöneticileri gösterdi.
"YÖNETİCİLER MENFAAT SAĞLIYOR"
39 yaşındaki emekli oyuncu açıklamasında; "Artık yeter. Sırbistan Milli Takımı'nda başarısızlığın sorumlusu sürekli futbolcular ve teknik adamlar! Mevcut sistem futbolcular ve futbolun çıkarları için değil, menajer ve yöneticilerin menfaatleri için çalışıyor." dedi.
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