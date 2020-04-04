Emre Belözoğlu: Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara günlerden bir tanesi

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, 4 Nisan 2015'te sarı-lacivertli futbol takımını taşıyan otobüse Trabzon'da yapılan silahlı saldırının faillerinin bir an önce ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

FBTV'de katıldığı programda açıklamada bulunan Sipahioğlu, futbol takımlarını taşıyan otobüse 5 yıl önce saldırı yapıldığını dile getirerek, "Kulübümüz bugün için 'Aydınlanmayan gün' ifadesini kullandı. Bakın 1 değil, 100 değil, bugün tam 1827. güne girmişiz. Onlarca insanı öldürmeye teşebbüs edenler maalesef 1827. günde halen bulunabilmiş değiller. Hiçbir şekilde anlatılabilir bir durum değil. Ne adaletle ne vicdanla ne de hukukla bunu anlatamazsınız. Bugün 5. yıl oluyor ama hala suçlular ortada yok. Suçlulara dair hiçbir gelişme de maalesef ortada yok." diye konuştu.



Emniyet güçlerine çağrıda bulunan Metin Sipahioğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde iç karışıklık çıkarmak amacıyla da yapılmış olabilecek bu saldırıya dair tüm faillerin artık bulunmasını ve olayın aydınlatılarak ortaya çıkartılmasını ciddi bir şekilde talep ediyoruz. Bu saldırıyla sadece Fenerbahçe Kulübü değil, aynı zamanda ülkemizin iç huzuruna da kastedilmiştir. Muhtemelen de amaç, ülkemizde bir iç karışıklık çıkarmaktır. Artık bu olayı gerçekleştiren failler kesinlikle bulunmalıdır. Şu anda olayı gerçekleştiren failler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar."

Sipahioğlu, davanın peşini bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Artık Fenerbahçelilerin ve toplumun vicdanı bu konuda daha fazla yaralanmamalı. Bu konuda Fenerbahçelilerin de toplumun da faillerin ortaya çıkmamasına tahammülleri kalmadı. Açıklanabilir bir tarafı da kalmadı." ifadelerini kullandı.

Metin Sipahioğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sportif faaliyetlerin askıya alındığını da hatırlatarak, "Önümüzdeki dönemlerde de inşallah bu salgın belasını milletçe, ulusça ve dünya olarak hep beraber atlattığımız zaman kulübümüz için en iyi adımları atacağız. Tüm gücümüzle spor sahalarına döneceğiz. Milyonlarca Fenerbahçeli olarak hep birlikte, omuz omuza tüm branşlarda başarılara yürüyeceğiz. Herkese, tüm camiamıza ve taraftarlarımıza sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan'ı hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

“TÜRK FUTBOLU ADINA KARA GÜNLERDEN BİR TANESİ”

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, "4 Nisan 2015, tabii ki Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara günlerden bir tanesi! Ben de o gün otobüsün içindeydim" diye konuştu.

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, 4 Nisan 2015 tarihinde Rize dönüşünde sarı-lacivertli futbolculara ve takım otobüsümüze karşı gerçekleşen saldırı girişiminin beşinci yılı geride kalırken, duygu ve düşüncelerini FB TV’de açıkladı. Belözoğlu sözlerine Türkiye’yi ve Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (COVID-19) salgını ve içinden geçtiğimiz süreci değerlendirerek başlayarak, "Hem Dünya hem de ülkemiz çok zor bir süreç yaşıyor. Bizler de bu süreci bize verilen antrenman programlarıyla evimizde geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah hem Dünya hem de ülkemiz bu süreci yener ve herkes huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sokaklarda gezer. Bu süreci inşallah hep beraber yaşarız" dedi.

"Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara günlerden bir tanesi!"

4 Nisan 2015 tarihinde yaşanan takım otobüsünün kurşunlanmasının beşinci yılıyla ilgili konuşan Belözoğlu, “4 Nisan 2015, tabii ki Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara günlerden bir tanesi! Ben de o gün otobüsün içindeydim. Olay gerçekleşir gerçekleşmez takım otobüsümüzün şoförünün yanına doğru gittik ve onun polis arabasına bindirildiğini gördük. Ne yazık ki çok zor bir gündü. Ve olayın faillerinin halen bulunmaması hem futbolcular olarak bizleri hem de camiamızı üzüyor. Fakat ben hem devletimize hem de polis teşkilatımıza çok güveniyorum. İnşallah en yakın süre içerisinde bu olayın failleri bulunacaktır. Ne yazık ki çok zorlu günlerdi. Ama Fenerbahçe’nin olduğu her yerde Fenerbahçe mücadele eder. O gün de bu zorlu günleri yenmiştik. İnanıyorum ki bu süre zarfında faillerin bulunmasıyla beraber olay daha da net aydınlatılacaktır. İnşallah bir daha Türk futbolu ve Fenerbahçemiz, böyle günler yaşamaz. Çünkü o gün takımın içinde bulunan bir oyuncu olarak ben de, diğer takım arkadaşlarım da -özellikle yabancı oyuncular da- şampiyonluğa mal olacak kadar sıkıntılı süreçler yaşamıştık. Her insan, ülkemizde bulunan her sporcu inanıyorum ki bu düşüncededir; böyle günleri, böyle anları yaşamak istemez. İnşallah bir daha böyle olaylar Türkiye’de ve Dünyada yaşanmaz. Bizim için söylenebilecek en son söz, inşallah bu olayın failleri bir an önce bulunur. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu anlamda hem devletimize hem de polis teşkilatımıza güveniyorum. Söyleyebileceklerim bunlar” diyerek sözlerini noktaladı.