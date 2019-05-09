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  3. Metin Şen'in mesajı Fenerbahçe taraftarını kızdırdı!

Metin Şen'in mesajı Fenerbahçe taraftarını kızdırdı!

Metin Şen'in mesajı Fenerbahçe taraftarını kızdırdı!

“Madem tekrar istiyorsunuz, o zaman her şey güzel olacak” diye Tweet atan Şen’e taraftarlar, “Siyaseti bırakın, F.Bahçe’yi kurtarın. FB’yi siyasete sokmayın. Formayı çıkarın ne yaparsanız yapın” tepkisi gösterdi.

AKŞAM

YSK’NIN İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenme kararının ardından kulüpleri temsil eden kişiler siyasi söylemlerden uzak dururken, bu geleneği Fenerbahçe’nin yöneticisi Metin Şen bozdu. Taraftar Komitesi, Pazarlama ve Gelir Yaratma Yardımcısı olarak yönetimde yer alan Metin Şen, “Madem tekrar istiyorsunuz, o zaman her şey güzel olacak” şeklinde Twitter’dan bir mesaj paylaştı. Bazı kişiler destek verse de Sarı-Lacivertli taraftarların çoğunluğu, Metin Şen’in davranışına tepki gösterdi. Sarı-Lacivertliler, “Siyaset yapacaksanız, formayı çıkartın” şeklinde tavsiyede bulundu.

CHP İLÇE BAŞKANI MI, YÖNETİCİ Mİ?

İşte Metin Şen’e yönelik bazı taraftarların tepkileri:

@81Sadik: İstifa et siyasete atıl kimsenin umurunda değil. Her görüşten taraftarı olan bir kulüp yöneticisi bunu yapmamalı.

@BMOFII: Düşüncen ne olursa olsun, Fenerbahçe’ye siyaseti karıştıramazsın! Bize Aziz Yıldırım’ı özlettirmeyin!

@Fenerbahce17341: ‘Her şey güzel olacak dediler’ düşüyorduk az kaldı:) CHP ilçe başkanı mısın, yönetici misin? Hayırdır ya karşıt görüşlü taraftarın yok mu senin?

@fikri_bircan: Fenerbahçe’nin hali gibi mi?

@Mhmt1632: ‘Her şey güzel olacak, güneşli günler göreceğiz’ dediniz. Gördük. Ali Koç’u da batırdınız takımı da. Sıra devlete geldi herhalde.

DÜŞÜN F.BAHÇE’NİN YAKASINDAN!

@Aykutarlii: Kulübü idare edemiyorsun, siyaset yapıyorsun!

@MOS1968: Bize FB’den bahset. O tarafı da bize bırak.

@mkaraelmas: Destek verdiğiniz kişi 3 Temmuz’da ‘Her şey çok güzel olacak’ diyordu. Söylediklerini bir izleyin.

@ahmet_yokus: Bunu Fenerbahçe’nin bugünkü durumunun sorumlusu mu diyor!

@Gencay_tekneci: Fenerbahçe için de her şeyin güzel olmasını istiyoruz. O yüzden sen ve … düşün artık Fenerbahçe’nin yakasından.

@furkanalatas19: Fenerol kampanyası ile ilgili 1 tweeti bile bulunmayan FB YKÜ’si.

@sercankartop: İmamoğlu değil miydi ‘Fenerbahçe şike yaptı’ diyen. Biz neden karışıyoruz ki siyasete.

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