Metin Öztürk'ün listesindeki ilk isim belli oldu

Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, Türk Telekom Stadı'ndaki GSYİAD lounge açılışına perşemne günü yönetiminde yer vermeyi düşündüğü Nihat Kırmızı ile birlikte katıldı.
Doğa Sigorta'nın sahibi olan Nihat Kırmızı hamlesinin ekonomik yönden güçlü bir mesaj olduğu belirtildi.
Öztürk, Prof. Dr. Emre Alkin ve Rıza Morovalı'yı da yönetimine girmesi için ikna etti. Diğer taraftan kulübün duayenlerinden Celal Açar'ın Metin Öztürk'ün çalışma ekibinde yer aldığı belirtildi.
A Milli Takımımız kafilesine dün yapılan ilk Kovid-19 testleri tamamen negatif çıktı. UEFA bugün yapılacak testlerin sonuçlarına göre 15 Kasım'daki Rusya maçının iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili bir karar verecek. İsveç ve Hırvatistan'ın da gözü UEFA'DA.
Galatasaray ocak ayı için transfer atağına kalktı.
Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü; kendisi, yardımcısı Selçuk Şahin ile idari menajer Volkan Ballı'nın Covid-19'a yakalanıp atlattıklarını kan testinde antikor çıkınca öğrendiklerini ve çok şaşırdıklarını ifade etti.
Akan oyunda gol bulma sıkıntısını çözmek isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut; Cisse, Ademi, Sinan, Perotti ve Mert Hakan'ı devreye sokmayı planlıyor.
Süper Lig'de kalesinde en fazla gol gören takım olan bordo-mavililerin maçlarını izleyen Abdullah Avcı'nın ilk yorumu, "Trabzonspor bu kadar gol yememeli" oldu.
BORSA İstanbul'da gong, 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'ye dönen Formula 1 için çaldı. Formula 1 takvimine 9 yıl aradan sonra dahil edilen ve 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'si için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi.