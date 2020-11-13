Metin Öztürk'ün listesindeki ilk isim belli oldu

SPOR GÜNDEMİ

Gergin bekleyiş Gergin bekleyiş A Milli Takımımız kafilesine dün yapılan ilk Kovid-19 testleri tamamen negatif çıktı. UEFA bugün yapılacak testlerin sonuçlarına göre 15 Kasım'daki Rusya maçının iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili bir karar verecek. İsveç ve Hırvatistan'ın da gözü UEFA'DA.

Galatasaray'da ocak operasyonu Galatasaray'da ocak operasyonu Galatasaray ocak ayı için transfer atağına kalktı.

Emre Belözoğlu'ndan koronavirüs itirafı geldi Emre Belözoğlu'ndan koronavirüs itirafı geldi Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü; kendisi, yardımcısı Selçuk Şahin ile idari menajer Volkan Ballı'nın Covid-19'a yakalanıp atlattıklarını kan testinde antikor çıkınca öğrendiklerini ve çok şaşırdıklarını ifade etti.

Fenerbahçe'de o isimler devreye girecek, dertler bitecek Fenerbahçe'de o isimler devreye girecek, dertler bitecek Akan oyunda gol bulma sıkıntısını çözmek isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut; Cisse, Ademi, Sinan, Perotti ve Mert Hakan'ı devreye sokmayı planlıyor.

Avcı'nın takımda değiştireceği ilk şey belli oldu Avcı'nın takımda değiştireceği ilk şey belli oldu Süper Lig'de kalesinde en fazla gol gören takım olan bordo-mavililerin maçlarını izleyen Abdullah Avcı'nın ilk yorumu, "Trabzonspor bu kadar gol yememeli" oldu.