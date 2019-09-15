Metin Diyadin: Çok iyi bir takıma kaybettik

Maçtan sonraki basın toplantısında görüşlerini aktaran Diyadin, rakiplerinin iyi pas organizasyonu yapan üçüncü bölgede oynamayı seven bir takım olduğunu belirterek, "Mevcut kadroyla alanı daraltarak, kontrataklarla pozisyon üretmeyi düşünüyorduk. İlk 20 dakikada bu direncimiz vardı. Bu sürede bir kaç tane net olmasa da rakip kaleye gittik. Birinci enteresan gol biraz kırılgan olduğumuzu gösterdi. İlk golü yiyince kırılganlık ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

İlk 20 dakikadaki direnci sürdürmeleri gerektiğini anlatan teknik direktör Diyadin, şöyle konuştu:

"Rakibimiz geçiş oyunlarını iyi oynayan bir takım. Fizik kalite de ortaya çıkmış oldu. İkinci golden sonra da zaten kolay değildi. Görüntü olarak geriye düşmeden oyunu götürebilmek gerekiyor. İyi bir takıma kaybettiğimizi düşünüyorum. Oyuncuların hem fizik kaliteleri, hem de organizasyon olarak rakibimizden gerideydik. Taraftarların tepkileri takımı muhakkak etkiler. Rakibimiz bizden daha iyi oynadı."