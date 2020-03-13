‘Mete'yi bize verme'

AKŞAM
G.SARAY ile GSYİAD arasında iş birliği anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan Başkan Mustafa Cengiz, hakemler hakkında açıklamalar yapan Beşiktaş cephesine Sivas maçıyla göndermede bulundu. Cengiz, “Sivas maçında bize yapılan 9 hata var. MHK Başkanı da takım tutabilir ama tuttuğunuz takımın lehine göre atamalar yaparsanız zaten söylenecek bir şey yok. Sevgili MHK, Mete Kalkavan’ı bizim maçlarımıza verme! MHK burada bir hata yaptı. Sivasspor maçında Onyekuru’nun pozisyonu penaltı olmalıydı. Mete Kalkavan bizim maça verildiğinde kabul etme kardeşim” dedi. Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ortada bir olay var. Olayı anlat dediğinde insanlar farklı anlatıyor. Bir taç pozisyonu vardı. Bizim sahamızda oldu ve taç atışından gol oldu. Biz de Juventus’tan ve Real Madrid’den öyle goller yedik. Ahmet Nur Çebi ile aramızda problem yok.”
ARDA’YA AÇIK KAPI
MUSTAFA Cengiz, devre arası transfer döneminde Arda’yı transfer etmeyeceklerini söylemişti. Ancak Cengiz dün, “Arda bize hizmet etmiş değerli bir kardeşimiz. Günü geldiğinde şartlar içerisinde her şey düşünülebilir”diye konuştu.
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