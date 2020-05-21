Mesut'un yerine Orkun

Arsenal, yaz transfer döneminde 10 numarada değişikliğe gidecek. Takımın yıldız ismi Mesut Özil ile yollarını ayırmak isteyen Topçular, bir başka Türk oyuncu Orkun Kökçü ile bu boşluğu dolduracak.

AKŞAM

İspanyol menajer Arteta’nın ısrarcı olduğu 19 yaşındaki 10 numara için Arsenal, küçük çaplı bir serveti gözden çıkaracak. Mundo Deportivo’nun haberine göre; Feyenoord forması giyen Orkun için Arsenal 27 milyon pound harcayacak. Hollanda’nın alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra geçtiğimiz yaz Türkiye U21 takımına geçiş yapan 2000 doğumlu oyuncu, 2018’den bu yana Feyenoord A takım formasını giyiyor.

47 MAÇ 7 GOL

Feyenoord’da şu ana kadar 47 karşılaşmada oynayan Orkun Kökçü, 7 gol, 10 asistlik performans gösterdi. Geleceğin yıldız adayları arasında yer alan genç yeteneği kaçırmak istemeyen Arsenal’in bu transferi yaz aylarında sonlandıracağı belirtildi.