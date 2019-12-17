'Mesut'un cesareti bizde yok!'

AKŞAM

MESUT Özil’in Çin’in ‘Uygur Türklerine soykırım uyguladığı’ yönündeki paylaşımına Mısır tarihinin en ünlü futbolcularından Muhammed Ebuterike’den destek geldi: “İslam dünyası sessiz kalırken, batı medyası Çin’in Müslümanlara karşı ihlallerini gündeme getiriyor. Mesut Özil’in cesaretine hayranım. Arap bölgesindeki pek çok ünlünün aksine İslam Dinine ve Müslümanlara yapılanlara karşı niyetini ortaya koydu. Yaşamlarında geçim kaynaklarının kesilmesinden korkup, susanların aksine Mesut konuştu. Gazze’ye duyduğu sempatiyi de dile getirdi. Çin ve İngilizler spor pazarını kontrol ediyor. Her konuda fi krini söyleyen bir spor insanı. Benim için Mesut Özil, sporcunun iyi bir vicdanı olması gerektiğine dair bir model sundu. Bizim sahip olmadığımız cesarete sahipti.”

ÖZİL TARTIŞMASI

DEMBA Ba, Mesut Özil’in açıklamasını paylaşarak ona destek verirken, Senegalli yıldız Arsenal’in tavrına da, “Arsenal’in iyi şeylerden uzak kalması sürpriz değil” diye eleştirdi. Senegalli yıldız bir kişinin, “Oynadığın ülkeye göre konuşuyorsun” açıklamasına da cevap verip, “Futbol hayatın tamamı değil. Seninle benim aramdaki fark bu” karşılığını verdi.

ÇİN’DEN DAVET

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Arsenal forması giyen Türk asıllı Mesut Özil’in ‘Doğu Türkistan’ paylaşımına tepki göstererek ‘Sincan’a gidip bir göz atmasından memnun olacağını’ söyledi.