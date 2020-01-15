Mesut'a Çin işkencesi

AKŞAM
ÇİN’İN Uygur bölgesindeki halka kötü muamele yapıldığını sosyal medya hesabından dünyaya duyuran Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil’e karşı Çin’in sansür politikası sürüyor. Mesut Özil’in ismini Çin medyası ağzına bile almazken, Arsenal’in maçlarına da yayınlarda sansür uygulaması devam ediyor. Çin televizyonu sadece güncel sansürle de yetinmiyor. Arsenal’in geçmişte yayınlanan derbi maçlarında da Mesut’un isminin dizilişlerde yer almaması ve yayın sırasında adının anılmaması dikkat çekiyor. Mesut Özil’in açıklamalarına destek veren Alman Köln Kulübü’ne karşı da Çin’in ambargosu sürüyor.
PARADAN DAHA ÖNEMLİ
Köln’ün bir bahis sponsorunun 1.5 milyon euroluk anlaşmayı iptal ettiği belirtildi. Kölner Stadt-Anzeiger’e konuşan Köln Başkanı Werner Wolf, “Diğer olası işbirliği anlaşmaları da göz ardı edildi” dedi. Kulüp üyesi Stefan Müller-Römer ise, “Ne pahasına olursa olsun para kazanmak bizim için bir seçenek değil. Paradan daha önemli şeyler var” dedi.
‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda korsan yayın ve bahis konusu gündeme geldi. Spor Yasası’nda korsan yayınla ilgili bir yasa düzenlemesi yapılması kararı alındı. Yasada korsan yayını yapan ve bu yayınları izleyenlere hapis ile para cezası verilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti.
Hidayet Türkoğlu: “Larkin, THY Avrupa Ligi’nin en başarılı oyuncusu. Böyle değerli bir oyuncuyu Milli Takım’da gerek ben gerekse teknik ekip görmek ister. Bu hafta içinde kendisiyle de görüşme yapacağız.”
Arsenal maçlarını yayınlamayan Çin televizyonu, çevrimiçi eski maçlardan da Mesut’un ismini sildi. Yıldız oyuncunun Uygur açıklamasına destek veren Köln Kulübü’nün de 1.5 milyon euroluk sponsorluğu iptal edildi.
TOTTENHAM Menajeri Mourinho, “Kane sakatlığı sebebiyle büyük ihtimalle bu sezon forma giyemeyecek. Kesinlikle bir forvete ihtiyacımız var” dedi.
Türk futbolu ve Fenerbahçe’nin efsane isminin hayatı “Beyaz Perde”ye taşınacak.
İNGİLİZ Guardian gazetesi, Arda Turan’ın kendisine kulüp bulması için ünlü menajer Raiola’yla gerçekleştirdiği hayal ürünü telefon görüşmesini yayınladı.