Mesut'a Çin işkencesi

Arsenal maçlarını yayınlamayan Çin televizyonu, çevrimiçi eski maçlardan da Mesut’un ismini sildi. Yıldız oyuncunun Uygur açıklamasına destek veren Köln Kulübü’nün de 1.5 milyon euroluk sponsorluğu iptal edildi.

AKŞAM

ÇİN’İN Uygur bölgesindeki halka kötü muamele yapıldığını sosyal medya hesabından dünyaya duyuran Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil’e karşı Çin’in sansür politikası sürüyor. Mesut Özil’in ismini Çin medyası ağzına bile almazken, Arsenal’in maçlarına da yayınlarda sansür uygulaması devam ediyor. Çin televizyonu sadece güncel sansürle de yetinmiyor. Arsenal’in geçmişte yayınlanan derbi maçlarında da Mesut’un isminin dizilişlerde yer almaması ve yayın sırasında adının anılmaması dikkat çekiyor. Mesut Özil’in açıklamalarına destek veren Alman Köln Kulübü’ne karşı da Çin’in ambargosu sürüyor.

PARADAN DAHA ÖNEMLİ

Köln’ün bir bahis sponsorunun 1.5 milyon euroluk anlaşmayı iptal ettiği belirtildi. Kölner Stadt-Anzeiger’e konuşan Köln Başkanı Werner Wolf, “Diğer olası işbirliği anlaşmaları da göz ardı edildi” dedi. Kulüp üyesi Stefan Müller-Römer ise, “Ne pahasına olursa olsun para kazanmak bizim için bir seçenek değil. Paradan daha önemli şeyler var” dedi.