Mesut Özil'in yeni adresinin Fenerbahçe ya da DC United olacağı iddia edildi

İngiltere Premier Lig’de inişli çıkışlı performans sergileyen Arsenal’de Mesut Özil bir kez daha ayrılık kararı aldı.

Ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Arsenal ile yollarını ayırma derecesine gelen Mesut Özil, Unai Emery'den boşalan teknik direktörlük koltuğunun eski takım arkadaşı Mikel Arteta tarafından doldurulmasının ardından kararını değiştirmiş ve Londra ekibinde kalmıştı. Arsenal'in Premier Lig'de inişli çıkışlı bir form grafiği sergilemesi, Mesut için ibrenin yeniden ayrılığa kaymasına sebebiyet verirken, Afriquesport adlı internet sitesinde konu ile ilgili önemli bir haber yer aldı. Buna göre Mesut Özil'in, sezon sonunda yeni durağı Fenerbahçe olabilir…

Afriquesports'un haberine göre Mesut Özil, Mikel Arteta yönetiminde Arsenal'in Unai Emery'li dönemden daha iyi olduğunu düşünse de, kendi geleceği hakkında bir garanti veremiyor.

MESUT İTİRAF ETTİ

Mesut Özil'in Arsenal'in gidişatının daha iyi olduğunu düşünmesine rağmen uzun vadeli planlarında İngiliz kulübünün olmadığı aktarıldı.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere Mesut Özil'in aklında iki kulüp var... Bunlardan biri, ara transfer döneminde de kendisiyle ilgilenen MLS takımlarından DC United olurken, bir diğeri de taraftarların kendisi için kampanyalar düzenlediği ve uzun süredir takımlarında görmek istediği Fenerbahçe.

SEZON SONUNA KADAR OYNAYACAK AMA...

Mesut Özil'in kararlarına ilişkin verilen detayda ayrıca, "Oyun kurucunun, sezonun geri kalanına kadar Arsenal için her şeyini vermeye hazır olduğu ancak geleceğinin ne olacağından emin olmadığı" bilgisi yer aldı.

Mesut Özil'in konu ile ilgili görüşlerine de yer verilen haberde daha önce verdiği röportajdan kesitler, Mesut'un "Yapabileceğim her şeyi yapmak ve böylece ekibimin başarılı olmasını istiyorum. Bizim için zor bir sezon olduğunu biliyoruz ancak puan almak ve sezon sonunda ilk 4 sırada yer almak için maç kazanmak istiyoruz." sözleri de aktarıldı.

FENERBAHÇE'YE AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Mesut Özil, geçtiğimiz aylarda beIN Sports'a verdiği röportajda kendisine yöneltilen Fenerbahçe sorusuna ilişkin, "Birçok insan bana Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceğimi soruyor. Ailem, arkadaşlarım... Böyle şeyler duyunca bana "O takıma git!" diyorlar. Ama şu an Arsenal'la bir sözleşmem var. Aklımda Türkiye ya da başka ligler yok. Gelecekte ne olur bilinmez. Burada çok, çok iyi hissediyorum. Gerisini göreceğiz." demişti.

(Fotomaç)