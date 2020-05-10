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aksam.com.tr
  • 10 Mayıs 2020 Pazar 08:00
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  • 10 Mayıs 2020 Pazar 09:14

Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe sözleri

Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe sözleri

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Mesut Özil'in menajeri avukat Erkut Söğün, tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile adının anılmasının ardından açıklama yaptı.

AKŞAM

Söğün yaptığı açıklamada “Mesut’un bir yıllık sözleşmesi var. Mesut-Fenerbahçe konusu hakkında konuşamam. Hem kendimi, hem oyuncumu gereksiz bir duruma sokmak istemiyorum.” dedi.

EŞİMİ ÇOCUĞUMU ÖZLEDİM

Öte yandan Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Neustadter, isyan etti: “Eşimi ve çoğumu neredeyse 2 aydır görmüyorum. Skype’ta sık sık konuşuyoruz ama bu yeter mi? Eşime sarılamıyorum. Çocuğuma sarılamıyorum. Kokularını duyamıyorum. Öyle çok özledim ki... Gün sayıyorum.”

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