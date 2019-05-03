Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9733
  • 6,6715
  • 244.145
  • 93.713
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Mesut Özil'in kolyesi Almanları rahatsız etti

Mesut Özil'in kolyesi Almanları rahatsız etti

Mesut Özil'in kolyesi Almanları rahatsız etti

Kendisine yapılan ırkçı saldırı sonucu Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'in ay-yıldızlı bir kolyeyle maçın oynanacağı stada gelmesi İngiliz ve Alman basınında geniş yer buldu.

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında sahasında Valencia'yı konuk etti.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan İngiliz ekibinde, stada ay-yıldızlı kolyeyle gelen Mesut Özil karşılaşmanın önüne geçti.

BEN TÜRK'ÜM MESAJI VERDİ

Sırf Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanlar tarafından ırkçı saldırıya uğrayan yıldız futbolcu, Türk olmaktan gurur duyduğunu bir kez daha gösterdi.

30 yaşındaki futbolcunun kolyesi İngiliz ve Alman basınında geniş yer buldu.

İngiliz basını, Mart ayında nişanlısı Amine Gulse'nin şahsen Erdoğan'ı onur konuğu olarak düğününe davet etmesinin Almanya'da öfkeye yol açtığını yazdı.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Annelik iddiasını DNA çözecek
Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'ya yalvardım!
Serenay Sarıkaya'dan yeni açıklama: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı açığa çıkardı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
Diriliş Ertuğrul 147. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul´un yeni bölümünde neler olaca

Diriliş Ertuğrul 147. Yeni Bölüm Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Brüksel'de 150 yıllık tramvaylar görücüye çıktı

Tayland'ın yeni kraliçesi Orgeneral Ayudhya oldu