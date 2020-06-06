'Mesut Özil'e yapılan beyinsizliktir'

Adidas’ın, toplamda 22 milyon Pound’luk (188.9 milyon TL) bu anlaşmayı iptal etmesinin altında Mesut’un, Alman Milli Takımı’na veda etmesi ve Türkiye Devleti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yakınlaşması gösterilmişti. Arsenal’de forma giyen Mesut’un bu durumuyla ilgili İngiliz Daily Mail Gazetesi’nde Rob Draper imzalı bir yorum yazısı yayınlandı. Draper, ABD’de öldürülen siyahi George Floyd lehine ırkçılık karşıtı mesajlar paylaşan Adidas’ın, Mesut konusunda ise adeta beyinsizce davrandığını ifade etti.
Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'a, piyango gibi bir teklif geldi. Aslan'da ilk teklif Al Nasr'a kiralanan Maicon'a gelirken, ikinci teklif kasayı dolduracak cinsten...
Yeni sezon bütçesi konusunda birçok söylenti ortaya atılan Fenerbahçe Beko'da sözleşmesi biten oyunculardan Nikola Kalinic, Joffrey Lauvergne ve Derrick Williams ile sözleşme yenilenmeyeceği belirtildi.
Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir bir sezon daha kiralamak için uğraşılan Henry Onyekuru ve Mario Lemina'yı bonservisleriyle almaya karar verdi. İki yıldızın parası, mevcut kadrodaki oyuncuların satışından karşılanacak. Seri için de bir plan yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, üst klasman hakemlerine uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığını duyurdu.
Bu yıl da istediği başarıların uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, baştan aşağı yeni bir kadro kurmak isterken, bu sefer kalitesi tartışılmayacak isimlere yönelindi.
İtalya Serie A ekiplerinden Brescia, sezon başında kadrosuna kattığı Mario Balotelli'nin sözleşmesini sezon sonunu beklemeden feshetti. Yıldız golcünün adı sık sık Galatasaray ile anılıyordu.
Ahmet Ağaoğlu, yaylada Serkan Asan ve Kerem Baykuş'un konuğu oldu.