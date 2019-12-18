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Mesut Özil'e Fenerbahçe yolu açıldı

Mesut Özil'e Fenerbahçe yolu açıldı

“Çin fırtınası, Özil’e büyük bir değişim yaşattı” diyen İngiliz basını, Arsenal’in yıldızının transfer rotasının da tamamen değiştiğini bildirdi. Çin yolu kapandı. Tek çıkış Türkiye ya da ABD.

AKŞAM

ARSENAL’İN ara transferde yollarını ayırmayı düşündüğü Mesut Özil, en büyük alıcılarına karşı sırtını döndü. İngiliz www.express. co.uk, “Çin fırtınası, Mesut Özil’e büyük bir değişim yaşattı” başlığı altında son gelişmeleri mercek altına aldı. İngilizler daha önce Mesut Özil’e 100 milyon sterlin vermeyi göze alan Çin pazarının kapılarının Mesut’a kapandığını bildirdiler. Çin’in Uygur bölgesindeki Türk ve Müslümanlara uyguladığı politikayı kınayan bir mesaj yayınlayan Mesut’un, Çinli yetkilileri kızdırdığı hatırlatılan haberde, “Arsenal Kulübü, ocak ayında büyük değişimler planlıyordu ancak Mesut Özil, mevsime yıkıcı bir başlangıç yaptı” yorumunda bulunuldu.

HAFTALIK 350 BiN POUND

Mesut Özil’in şu anda zor durumda olduğu iddia edilen haberde, yıldız oyuncu için ABD ve Türk pazarı dışında çıkış kalmadığı da vurgulandı. Fenerbahçe’nin oyuncuyu transfer etmek istediği de belirtilen haberlerde, oyuncunun haftalık 350 bin poundluk kazancının bu transfer önündeki en büyük engel olduğu da dile getirildi. Fenerbahçe de daha önce Mesut Özil’in transferinin kulübün ekonomik gerçekleriyle bağdaşmadığını açıklamıştı. Ancak Arsenal 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Mesut Özil’in giderlerinin büyük bölümünü karşılamayı göze alırsa, böyle bir transfer gerçekleşebilir.


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