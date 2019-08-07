Mesut Özil'den tarihe geçecek transfer

SPOR GÜNDEMİ

Falcao'nun imza atması için tek yol var! Falcao'nun imza atması için tek yol var! Monaco, Galatasaray’ın peşinde olduğu Kolombiyalı golcünün yerine Romalı forveti almak için harekete geçti. Dzeko, Fransız kulübüne transfer olursa, Falcao için engel kalmayacak.

Transferin açıklanacağı tarih belli oldu! Transferin açıklanacağı tarih belli oldu! Fenerbahçe, Kurban Bayramı öncesinde Kolarov ve Zanka transferlerini bitirerek taraftarına çifte sevinç yaşatmayı hedefliyor. İki oyuncunun da Cuma gününe kadar İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan orta sahaya 19'luk dinamo Galatasaray'dan orta sahaya 19'luk dinamo Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor.

Gustavo için Villas-Boas'ın kararı bekleniyor Gustavo için Villas-Boas'ın kararı bekleniyor Fransız basını, Marsilya'nın Luiz Gustavo, Morgan Sanson ve Florian Thavuin'den en az birini göndereceğini yazarken Fenerbahçe, Villas-Boas'ın vereceği kararı bekliyor.

Adem Ljajic sürprizi! Fikret Orman izin vermedi Adem Ljajic sürprizi! Fikret Orman izin vermedi Boşnak oyuncu için Bologna cazip bir öneriyle Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Ancak Başkan Fikret Orman, Avcı'nın sistemini bozmamak adına teklifi geri çevirdi.

Cimbom'da her şey Radamel Falcao için Cimbom'da her şey Radamel Falcao için Galatasaray Radamel Falcao'nun transferiyle ilgili tüm ayrıntıları bir bir gideriyor. Yıldız oyuncunun kızının özel okulundan, eşinin Latin yardımcısına kadar her şey tamam.