Mesut Özil'den tarihe geçecek transfer

25 haftası geride kalan MLS'de dördüncü sırada yer alan DC United kadrosunu, Arsenal'in 30 yaşındaki yıldızı Mesut Özil ile güçlendirmek istiyor.
ESPN’de yer alan habere göre; yıldız futbolcuları Wayne Rooney’i oyuncu-antrenör olarak Championship ekiplerinden Derby County’e gönderen DC United, Rooney'in yerini Mesut Özil ile doldurmayı hedefliyor.
Yıldız futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren DC United yetkililerinin, Mesut’u Ocak ayında kadrosuna katmanın planlarını yaptığı ifade edildi. Londra ekibinden yıllık 17 milyon Euro maaş alan başarılı oyuncunun ABD ekibinden alacağı ücret ve Arsenal'a ödenecek olası bonservis bedeliyle bu transferin rekorlar arasına girmesi bekleniyor.
Türk asıllı Alman futbolcunun, takım arkadaşı Sead Kolasinac ile birlikte Londra’da uğradığı bıçaklı saldırı sonrası ayrılık kararına sıcak baktığı belirtildi.
Kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid gibi takımların formasını giyen Mesut Özil, 2013-14 sezonunun başında Arsenal'e transfer oldu.
Geçen sezon Arsenal formasıyla çıktığı 35 maçta 6 gol, 3 asistlik bir performans sergileyen Mesut'un, İngiliz ekibi ile 2021 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
(NTV Spor)
Monaco, Galatasaray’ın peşinde olduğu Kolombiyalı golcünün yerine Romalı forveti almak için harekete geçti. Dzeko, Fransız kulübüne transfer olursa, Falcao için engel kalmayacak.
Fenerbahçe, Kurban Bayramı öncesinde Kolarov ve Zanka transferlerini bitirerek taraftarına çifte sevinç yaşatmayı hedefliyor. İki oyuncunun da Cuma gününe kadar İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor.
Fransız basını, Marsilya'nın Luiz Gustavo, Morgan Sanson ve Florian Thavuin'den en az birini göndereceğini yazarken Fenerbahçe, Villas-Boas'ın vereceği kararı bekliyor.
Boşnak oyuncu için Bologna cazip bir öneriyle Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Ancak Başkan Fikret Orman, Avcı'nın sistemini bozmamak adına teklifi geri çevirdi.
Galatasaray Radamel Falcao'nun transferiyle ilgili tüm ayrıntıları bir bir gideriyor. Yıldız oyuncunun kızının özel okulundan, eşinin Latin yardımcısına kadar her şey tamam.
30 yaşındaki tecrübeli ismi kadrosuna katan Fikret Orman kendi dönemindeki 17. stoper transferine imza attı. Bu 17 transfer için toplam 17 milyon 50 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Stoper satışlarında ise 29 milyon 800 bin euroluk müthiş bir gelir elde etti.