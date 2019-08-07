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aksam.com.tr
  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:46
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  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:46

Mesut Özil'den tarihe geçecek transfer

Mesut Özil'den tarihe geçecek transfer

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İngiliz yıldız Wayne Rooney ile yollarını ayıran MLS ekiplerinden DC United, Mesut Özil'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. ABD ekibi bu transferde vereceği bonservis ve yıllık ücretle tarihe geçecek bir kontrata imza atabilir.

25 haftası geride kalan MLS'de dördüncü sırada yer alan DC United kadrosunu, Arsenal'in 30 yaşındaki yıldızı Mesut Özil ile güçlendirmek istiyor.

ESPN’de yer alan habere göre; yıldız futbolcuları Wayne Rooney’i oyuncu-antrenör olarak Championship ekiplerinden Derby County’e gönderen DC United, Rooney'in yerini Mesut Özil ile doldurmayı hedefliyor. 

Yıldız futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren DC United yetkililerinin, Mesut’u Ocak ayında kadrosuna katmanın planlarını yaptığı ifade edildi. Londra ekibinden yıllık 17 milyon Euro maaş alan başarılı oyuncunun ABD ekibinden alacağı ücret ve Arsenal'a ödenecek olası bonservis bedeliyle bu transferin rekorlar arasına girmesi bekleniyor.

Türk asıllı Alman futbolcunun, takım arkadaşı Sead Kolasinac ile birlikte Londra’da uğradığı bıçaklı saldırı sonrası ayrılık kararına sıcak baktığı belirtildi. 

Kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid gibi takımların formasını giyen Mesut Özil, 2013-14 sezonunun başında Arsenal'e transfer oldu.

Geçen sezon Arsenal formasıyla çıktığı 35 maçta 6 gol, 3 asistlik bir performans sergileyen Mesut'un, İngiliz ekibi ile 2021 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

(NTV Spor)

 

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