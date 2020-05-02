Mesut Özil'den Kızılay'ın Ramazan kampanyasına 713 bin TL'lik bağış

Daha fazla ihtiyaç sahibinin yardımlardan yararlanması için Kızılay'a 713 bin TL'lik bağış yapan Mesut Özil, iftar yemeği ve gıda kolileriyle yurt içi ve yurt dışındaki insanlara destek oldu.
Özil'in bağışlarıyla temin edilecek olan malzemelerle Kızılay'ın Türkiye genelindeki aşevlerinden 16 bin kişi iftar yemeği, yurt içinde 1000 aile gıda kolisi, Suriye'de 1000 aile gıda kolisi ve Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Kızılay aşevinde 90 bin kişi iftar yemeği imkânı bulacak. Yapılan bağışla toplamda 114 bin kişiye yardım ulaştırılmış olacak.
Başkan Kınık "İyilik çemberimizi büyüten hayırseverlerimize teşekkürler"
Özil'e bağışından dolayı teşekkürlerini ileten Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Kızılay olarak yılın 365 günü ihtiyacı olanın yanında oluyoruz. Bunu elbette çalışmalarımızı yakından takip eden hayırseverlerimizin yaptığı bağışlarla gerçekleştiriyoruz. Bağışlar arttıkça daha çok ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz. İyilik çemberimizi büyüten Mesut kardeşime ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Mesut kardeşimin yaptığı bağışla temin edeceğimiz malzemeleri de en kısa sürede ihtiyacı olanın evine ulaştıracağız. Hayırseverlerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Kampanyamız devam ediyor. Bağışlarınızla daha çok haneye ulaşabiliriz." dedi.
Özil, geçen yıl da örnek bir davranış sergileyerek düğün yemeğini Kızılay'a bağışlamış 16 bin insana yardım etmişti.
(Sporx)
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