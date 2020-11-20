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aksam.com.tr
  • 20 Kasım 2020 Cuma 19:19
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Mesut Özil'den İslamofobi çıkışı

Mesut Özil'den İslamofobi çıkışı

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Arsenal'ın tecrübeli ismi, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'den Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığına karşı çağrı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, İslam karşıtlığını iyilikle yatıştırma çağrısında bulundu.

Özil, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İslamofobi ve İslam karşıtlığının, başta Avrupa olmak üzere dünyada artış gösterdiğini, bunda da medyanın büyük rolü olduğunu savunarak, "İslamofobiye, onu pekiştirmeyecek şekilde yanıt vermeliyiz. İyilikle onu yatıştırmalı ve susturmalıyız." ifadelerine yer verdi.

32 yaşındaki futbolcu, Kur'an-ı Kerim'in Fussilet Suresi'ndeki "İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel davranışla sav, o zaman bir de göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş." ayetini de paylaştı.

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