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  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 09:14
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  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 09:14

Mesut Özil'den Arsenal'e maaş indirimi resti: O paraya Fenerbahçe'de oynarım

Mesut Özil'den Arsenal'e maaş indirimi resti: O paraya Fenerbahçe'de oynarım

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Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, kulübün yüzde 30'luk maaş indirimi teklifine sert çıktı. Tecrübeli futbolcu konuyla ilgili menajerine “O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe'de oynarım” dedi.

Geçtiğimiz sezonlardan bu yana her transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Arsenal'in yüzde 30'luk indirim teklifine yanaşmayan yıldız futbolcu, İngilizler'e rest çekti. Arsenal'de haftalık 350 bin pound kazanan 31 yaşındaki futbolcu, menajerine bu konuda net konuştu: "O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe'de oynardım."

Arsenal'in indirim teklifine yanaşmayan Türk asıllı Alman futbolcu, gelecek sezon bitecek sözleşmesini uzatma şansını da ortadan kaldırdı. İngiliz ekibiyle mukavelesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe forması giymesine kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcunun, Arsenal'de kazandığı paranın çok altında bir ücrete imza atacağı iddia edildi. Bu sezon Arsenal'da 23 resmi maçta oynayan Mesut Özil, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

ELNENY'DEN AL HABERİ

Beşiktaş'ın yıldız ismi Mohamed Elneny, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda Mesut Özil için çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu. Arsenal'de birlikte oynadığı Mesut'un Fenerbahçe'yi çok sevdiğini belirten Elneny, "Sürekli Fenerbahçe'den bahsediyor. Fenerbahçe'ye gelebilir gibi geliyor bana. Fenerbahçe marşları da söyleyerek beni kızdırıyor" ifadelerini kullanmıştı.

(Sabah)

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