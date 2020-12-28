Mesut Özil'den alkış alan hareket

AKŞAM

Kadro dışı kalan Mesut Özil, bir dönem Arsenal'de forma giyen Mathieu Flamini ve Kieran Gibbs ile birlikte Londra'da 40 bin ihtiyaç sahibine Noel yemeği verdi

Mesut Özil ve arkadaşları Londra’da ihtiyaç sahibi olarak belirlenen ve genelini evsizlerin oluşturduğu kişilerin özel Noel yemeği yemeklerini sağlayarak önemli bir farkındalığın altına imza atmış oldu. Mesut Özil daha önce de ihtiyaç sahibi öğrencilerin sömestr ve yaz tatillerinde ücretsiz öğle yemeği haklarının kaybolması kararından sonra yine yemek dağıtmıştı. Özil, Londra Barnet’teki Whitting Hill İlkokulu’na 70 öğrenci için hazırlanan 3 çeşit yemek sağlayarak destek olmuştu