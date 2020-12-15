Mesut Özil'de umut ışığı! Yeniden kadroya dönebilir

Brezilyalı yönetici yaptığı açıklamada hem kendisinin Özil'le hem de Özil'in menajerinin Mikel Arteta ile görüştüğünü belirterek, "Şunu söyleyebilirim ki taraflar anlaşarak Arsenal'de devam etmek için karşılıklı çözüm yolu arıyorlar. İpleri tamamen koparmadan birbirlerine şans verebilirler mi görüşülüyor." diye konuştu.
Edu kulüpte transferde söz sahibi bir isim olarak devre arasında kulübün fazla para harcamayacağını söyleyerek, "20 oyuncuyla imzalayabiliriz ama bu bir işe yaramayacak. Önemli olan transfer yapmak değil kulübün sorununun ne olduğunu bulmak. İnsanlar neden mucize olmasını bekliyorlar?" ifadelerini kullandı.
Mesut Özil bu sezonun kadrosuna alınmayarak U23 takımıyla çalışmak durumunda kalmıştı.
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor. Milli yıldız Cimbom'a geliyor...
Fenerbahçe'de 1 personelde koronavirüs testi pozitif çıktı. Açıklamada "Samandıra'da yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
France Football, Avrupa'nın en iyi futbolcusuna verdiği Ballon D'or ödülü yerine bu yıl 'tarihin gelmiş geçmiş en iyi 11'ini' belirledi. Kadroda futbolu bırakmış veya aktif futbolculardan isimler yer aldı. Dergi, tüm dünyadan 140 gazetecinin oylarıyla bir rüya takım oluşturdu.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Demba Ba, PSG maçının ırkçılıkla suçlanan olay hakemi Sebastian Coltescu ile telefonda bir görüşme yaptı.
Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi transfer ettiğini duyurdu.