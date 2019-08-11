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  • 11 Ağustos 2019 Pazar 14:37
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  • 11 Ağustos 2019 Pazar 15:23

Mesut Özil ve Kolasinac'a saldırıda iki gözaltı kararı

Mesut Özil ve Kolasinac'a saldırıda iki gözaltı kararı

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Arsenal futbolcuları Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a bıçak ile saldırı şüphesiyle Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci gözaltına alındı.

Londra'da arabasına binerken gasp girişimi ve ardından bıçaklı saldırıya maruz kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, polis soruşturması altında oldukları için Arsenal'in Newcastle maçının kadrosuna alınmamıştı.

BBC'nin haberine göre ise Mesut Özil'in evinin yakınında yakalanan Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci, polis tarafından 6 Eylül'de mahkemeye çıkartılacak.

Türk olduğu şüphelenilen 27 yaşındaki iki ismin, şüpheli olarak tutulduğu belirtildi.

MESUT VE KOLASINAC'A 24 SAAT YAKIN TAKİP

Öte yandan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, saldırma girişimi nedeniyle 24 saat koruma altına alındı. Polis, 24 saat boyunca iki futbolcuyu da yakından izliyor.

(Sporx)

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