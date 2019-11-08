Mesut Özil ve Kolasinac'a saldıran faillerin cezası belli oldu

Saldırı sonrası failler yakalanmıştı. Londra'da gerçekleştirilen duruşmada, 26 yaşındaki Northover, 25 Temmuz'da yaşanan bıçaklı saldırı girişiminde Arsenal takımı oyuncularından Mesut ile Kolasinac'ın eşyalarını çalmaya çalıştığını kabul etmiş, mahkeme hakimi, suçunu daha önce itiraf eden Ashley Smith için 8 Kasım Cuma günü, Northover hakkında ise ileri bir tarihte karar verileceğini duyurmuştu.

30 yaşındaki Ashley Smith için karar bugün yapılan duruşmada belli oldu. 30 yaşındaki Ashley Smith, İngiliz Mahkemesi tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer suçlu Northover için ise karar henüz verilmiş değil. Mahkemede bulunan Ashley Smith'in annesi kararın açıklanması ve oğlunun cezaevine gönderilmesi sonrası gözyaşlarına boğuldu.