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  3. Mesut Özil transferinde son dakika! Fenerbahçe'ye değil Başakşehir'e imza atıyor

Mesut Özil transferinde son dakika! Fenerbahçe'ye değil Başakşehir'e imza atıyor

Mesut Özil transferinde son dakika! Fenerbahçe'ye değil Başakşehir'e imza atıyor

Arsenal'le yollarını ayırma noktasına gelen Mesut Özil Başakşehir'le anlaşmak üzere.

TM Dijital Haber Merkezi

Süper Lig’de en son 4 ay önce maç kaybeden, UEFA Avrupa Ligi’nde ise son 32’ye kalan Başakşehir’in Arda Turan ve Robinho ile yollarını ayırır ayırmaz Mesut Özil’i transfer edeceği ortaya çıktı.

BAŞAKŞEHİR ARDA TURAN VE ROBİNHO İLE YOLLARINI AYIRMAYI DÜŞÜNÜYOR

Ligde lider Sivasspor’un 6 puan gerisinde olan ve Kayserispor – Kasımpaşa maçlarıyla ilk yarıyı 36 puanla kapatmayı hedefleyen Başakşehir, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olurken Başkan Göksel Gümüşdağ’ın Ocak ayında Mesut Özil bombasını patlatmayı planladığı belirtildi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Çin’in tepkisini toplayan, kulübü Arsenal’le köprüleri atan yıldız futbolcunun Türkiye’ye gelmeye son derece sıcak baktığı öğrenilirken, Başakşehir’in Robinho ve Arda Turan’la vedalaşır vedalaşmaz Mesut için tüm şartlarını zorlayacağı bildirildi.

ARDA TURAN 'FEDA' DEMESEYDİ 4 MİLYON EURO + BONUS ALACAKTI!

Arda Turan’a yıllık 4 milyon Euro + bonus ödemeyi kabul etmesine karşın tecrübeli futbolcunun ‘Feda’ demesiyle rahatlayan Başakşehir’in, Brezilyalı ‘10’ numara Robinho’ya da 2 milyon Euro + bonus verdiği bilinirken, iki oyuncuyla iplerin kopması halinde ‘Boz Baykuşların’ en az 5 milyon Euro kârâ geçeceği tahmin ediliyor.

Transferde Arsenal’in sorun çıkarmayacak olması, Başkan Gümüşdağ’ın sponsor arayışlarına koyulması, Mesut Özil’in isteğiyle yılın bombasını patlamaya hazırlanan Başakşehir UEFA Avrupa Ligi’nden şu ana kadar 6,5 milyon euro’yu da kasasına koydu.


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