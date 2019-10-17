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Mesut Özil: Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektiririm kimse karışamaz

Mesut Özil: Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektiririm kimse karışamaz

Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kaldığında Merkel'in kendisini bir kez dahi aramadığını belirten Mesut Özil, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve ben kiminle fotoğraf çektireceğimin kararını vermekte özgürüm." dedi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, başkan Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdikten sonra maruz kaldığı ırkçı saldırılarla ilgili konuştu. The Athletic'e röportaj veren yıldız futbolcu, Almanya Milli Takımı'nı bırakmaya iten süreçle ilgili şunları dile getirdi:

"SAYGI GÖSTERMEM GEREK"

Recep Tayyip Erdoğan şu anda Türkiye'nin cumhurbaşkanı. Benim de bu insana saygı göstermem gerek. Eğer Almanya cumhurbaşkanı ya da başbakanı Angela Merkel Londra'ya gelip beni görmek ve benimle konuşmak isterse tabii ki bunu yapacağım. Bu en basit tabirle, bir ülkenin en yüksek makamında bulunan birisine saygı duymaktır.

"ALMANLAR IRKÇI SALDIRIDA BULUNDULAR"

Fotoğrafı çektirdikten sonra bana karşı saygısızca davranıldığını ve savunmasız olduğumu hissettim. Birçok ırkçı saldırıya maruz kaldım. Üstelik bu saldırılar tanınmış kişilerden ve politikacılardan geldi. Bu dönemde milli takımdan birisi de çıkıp 'Hey durun, bu adam bizim oyuncumuz. Ona bu şekilde hakaret edemezsiniz' demedi. Herkes sessiz kaldı.

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