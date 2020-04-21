Mesut Özil maaş indirimi teklifini önce kabul etti, sonra kararından vazgeçti

Arsenal'de kulüp tarafından yapılan açıklamada maaşlarda %12,5'lik indirim yapılmasını 3 ismin kabul etmediği, bu isimlerden birinin de Mesut Özil olduğu iddia edildi.

Ada basınından Mirror'un haberine göre Arsenal'de haftalık 350.000 pound kazanan ve takımın en çok kazanan ismi olan Mesut Özil'in tüm futbolcuların kabul ettiği indirimi kabul etmediği yazıldı. Haberde Mesut Özil'in kararı sebebiyle takım arkadaşlarından anlayış beklediğini söylediği iddia edilirken yıldız ismin ilk etapta indirimi kabul ettiği ancak daha sonra kararından vazgeçtiği belirtildi.



Gazetenin haberinde indirimi kabul etmeyen diğer iki oyuncunun ismi ise açıklanmadı.

İspanyol menajer Unai Emery yönetimindeki Arsenal kadrosunda yer edinemeyen ve ayrılık iddiaları konuşulan Mesut Özil Ljungberg ve Arteta yönetimindeki kadroda tekrar forma şansı bulmuştu. Bu sezon 23 maçta Arsenal formasını giyen Mesut'un 1 gol ve 3 asistlik katkısı bulunuyor.

(Sporx)