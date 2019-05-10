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  3. Mesut Özil kendisini ıslıklayan tribünlere sus işareti yaptı

Mesut Özil kendisini ıslıklayan tribünlere sus işareti yaptı

Mesut Özil kendisini ıslıklayan tribünlere sus işareti yaptı

UEFA Avrupa Ligi’ndeki Valencia-Arsenal maçında oyundan alınırken protesto edilen Mesut Özil, taraftarlara sus işareti yaptı.

Arsenal'in Valencia'yı deplasmanda 4-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldiği maçta Mesut Özil, taraftara tepki gösterdi.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Mesut Özil, 62. dakikada yerini Henrikh Mkhitaryan'a bıraktı.

Oyuncu değişikliği esnasında Valencia taraftarları, Mesut Özil'i yoğun bir şekilde ıslıklarla protesto etti.

Mesut Özil, protestolara karşılık olarak Mestalla tribünlerine sus işareti yaparak kenara geldi.

(Sporx)

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