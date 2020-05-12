Mesut Özil ayrılmayacak

Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt, “1 yıllık kontratını bitirecek” dedi.

AKŞAM

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kısa bir süre önce, “Bildiklerim var ama şu anda bunları açıklayamam” demişti. Bunun üzerine Sarı-Lacivertli taraftarlar heyecanlanmıştı. İngiliz basını da bu iddiayı futbolcunun menajeri Erkan Söğüt’e sordu. Söğüt, “Bizim için değişen bir şey yok. Mesut’un 2021’e kadar sözleşmesi var ve bunu Arsenal’de tamamlayacak” dedi. Haftalık 350 bin pound alan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, maaşında indirim talebine de karşı çıkmıştı. Eğer takımda kalır ve sözleşmesini bitirirse, Fener’e bedelsiz gelme hakkını elde edecek.