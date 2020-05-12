Mesut Özil ayrılmayacak

AKŞAM
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kısa bir süre önce, “Bildiklerim var ama şu anda bunları açıklayamam” demişti. Bunun üzerine Sarı-Lacivertli taraftarlar heyecanlanmıştı. İngiliz basını da bu iddiayı futbolcunun menajeri Erkan Söğüt’e sordu. Söğüt, “Bizim için değişen bir şey yok. Mesut’un 2021’e kadar sözleşmesi var ve bunu Arsenal’de tamamlayacak” dedi. Haftalık 350 bin pound alan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, maaşında indirim talebine de karşı çıkmıştı. Eğer takımda kalır ve sözleşmesini bitirirse, Fener’e bedelsiz gelme hakkını elde edecek.
Tuncay Soyak 4 şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'dan ayrılık nedenini AKŞAM'a anlattı: Orduspor ile deplasmanda maç vardı, kavga çıktı. Takımım için kavga ettim ama arkadaşlarımdan kimse yanıma gelmedi. O maçtan sonra ayrılacağımı açıklamıştım. Sezon sonu Galatasaray'a gtitim.
West Brom Premier Lig'e çıkarsa Kosovalı forveti renklerine bağlayacak. Bilic'in çalıştırdığı İngiliz ekibi, virüs arasında transfere ağırlık verdi. Eğer Ada temsilcisi, Premier Lig'de boy gösterirse F.Bahçe'nin forvetine 20 milyon euro ödeyip alacak.
Hırvat basını, Beşiktaş'ta 2 milyon euronun üzerinde maaş alan oyunculardan yüzde 50, 2 milyon euronun altında alanlardan yüzde 30 kesinti istendiğini yazdı.
Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Üstelik daha düşük maaşla.
Transferde en büyük bütçeyi sol beke ayıran sarı lacivertliler, Asamoah'a, “Bonservisinle gelirsen yıllık 3 milyon Euro veririz” dedi.
Voleybolda liglerin iptal edilmesini istemeyen tek takımın Galatasaray olduğu ortaya çıktı...
Senegalli oyuncuyu bir yıl daha kiralamak isteyen Fırtına'nın pazarlıklarda eli güçlü. Stoke'un, Championship'ten düşme tehlikesi ve İngiliz taraftarların Ndiaye'ye sıcak bakmamasının yanı sıra başarılı oyuncu da Trabzonspor'da kalmak istiyor.