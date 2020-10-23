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aksam.com.tr
  • 23 Ekim 2020 Cuma 20:38
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Mesut Özil, aile kararıyla Fenerbahçe'ye geliyor

Mesut Özil, aile kararıyla Fenerbahçe'ye geliyor

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Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan ve İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in geleceği belli oluyor... Aile formülüyle sarı-lacivertlilere gelme ihtimali her geçen artan yıldız futbolcunun önünde 4 seçenek var.

Fenerbahçe'nin uzun süredir transferi için peşinde olduğu Mesut Özil, Arsenal'in Premier Lig yönetimine gönderdiği 25 kişilik kadrosunda yer almamıştı. Bunun ardından Mesut'un izleyeceği yol haritası için 4 seçenek olduğu belirtildi. İşte o seçenekler...

INTER PEŞİNDE

A Spor'un Alman basınından aktardığına göre, Mesut'un peşine kısa süre önce Inter düştü. İtalyan kulübünün yetkilileri şu anda oyuncunun kulübünden ayrılıp ayrılmayacağına dair ihtimalleri göz önünde bulunduruyor ve doğru zamanda transfer için düğmeye basacak. Öte yandan teknik direktör Antonio Conte'nin henüz Mesut'u kadrosuna görmek isteyip istemediği bilinmiyor.

AMERİKA YOLU DA GÖZÜKEBİLİR

Mesut'un gelecek senaryolarından biri de Amerika'ya gitmek olduğu ifade ediliyor. Daha önce Wayne Rooney, Henry, Ibrahimovic, Lampard, Kaka, David Villa ve Andrea Pirlo'nun da formasını giydiği United, Mesut için yeni bir pencere olabilir.

ALEXIS SANCHEZ FORMÜLÜ DEVREYE GİREBİLİR

Arsenal'in, Mesut'un yıllık yaklaşık 20 milyon euro kazanmasından dolayı oyuncusunu elinden çıkartmak istediği biliniyor. Mevcut futbol sektöründe Mesut'a bu ücreti verecek başka bir kulüp yok. Bu sebeple daha önce Manchester United'ın yıllık ücretinin yarısını ödemek kaydıyla Inter'e kiralaması gibi Mesut'u da Arsenal, başka bir kulübe oyuncusunu kiralayabilir.

AİLE FENERBAHÇE DİYOR

Bununla beraber Mesut Özil için en büyük pay Fenerbahçe'nin gibi gözüküyor. Yıldız ismin annesinin Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinirken, eşi Amine Gülşe'nin de Türkiye'de yaşamak istediği kaydedildi. Daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Elneny de, eski takım arkadaşının koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu verdiği röportajda itiraf etmişti.

FENERBAHÇE PARAYI ÖDEYEBİLİR

Geçmişte Premier Lig'in unutulmaz golcüleri arasında bulunan Robin Van Persie'yi de transfer eden Fenerbahçe'nin, Hollandalı stara yaklaşık 5 milyon euro verdiği biliniyor. Bu sebeple oyuncu için en ideal yolculuk Fenerbahçe gibi gözüküyor.

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