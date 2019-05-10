Mesut Bakkal: Kenetlendik ve kazandık

Bakkal, kaybettikleri zaman lige veda edeceklerini bilerek sahaya çıktıklarını ve stresli bir maç olduğunu dile getirdi.

Futbolcularının üretken bir futbol ortaya koyduğunu anlatan Bakkal, şunları kaydetti:

"Biz bulunduğumuz konumdan çıkacağız' diye mücadele eden oyuncu grubumuz vardı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Kenetlendik ve kazandık. Oyun disiplinine inanılmaz bağlı bir takım vardı. Bu da net pozisyonlar getirdi. Önemli olan galip çıkmaktı. Biz sadece ipten aşağıya indik. Sehpadan indik. Boynumuza ip geçmişti. Sehpaya bugün vuramadılar. Ben bu ortamlarda çok çalıştım. Çok ipten indim. İnancım hiçbir zaman kaybolmadı."

Antalyaspor karşısında kazanılan 3 puan ile nefes aldıklarını vurgulayan Mesut Bakkal, "Su yüzeyine çıktık. Şimdi yüzme, galip gelme zamanı. Göztepe maçını kazanamazsak bu maçtaki galibiyetin hiçbir anlamı olmaz. Bursaspor, galibiyeti çok ertelemişti. Kendilerine, herkese, camiaya yakışır bir mücadele oldu. Mutluyuz. Süper Lig'de kalma şansımız devam ediyor. Belki de herkesten çok. Hem oyunculara hem de taraftara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.