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aksam.com.tr
  • 27 Aralık 2020 Pazar 20:39
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Mesut Bakkal camiaya umut dağıttı

Mesut Bakkal camiaya umut dağıttı

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Süper Lig'in 15. haftasında BB Erzurumspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 3 gündür takımın başında olduğunu hatırlatırken, galibiyetten duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Takımı mental olarak hazırlamaya çalıştığını aktaran Bakkal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımla bir antrenman yapma vaktim oldu. Yeni Malatyaspor'un nasıl oynadığını biliyorum. Kaliteli bir takım. Onları da başarılarından dolayı kutluyorum, hocalarıyla çok iyi gidiyorlar. Yeni Malatyaspor uzaktan paslarla tehlikeli olmaya çalıştı ama stoperlerim çok iyi durdu. Kalecimizin sakatlanması genç bir kalecinin görev yapması biraz tedirgin etse de maç sonunda duruşuyla bence takdir topladı. Uzun süredir galibiyet alamayan bir Erzurumspor takımı bu direnci gösteriyorsa, daha fazlasını yapabilecek kapasiteye sahiptir. Şimdi 12 puan yaptık, çok önemli. Maç maç gidiyoruz. Toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp, sonra bilinçli ve olumlu hareket edip, ikinci devreye başlamak istiyoruz. Camiaya hayırlı olsun. Galibiyetle başlamak hem beni hem de camiayı mutlu etti. İnşallah bu özverili oyunun devamı gelecek."

Mesut Bakkal, bulundukları yeri hak etmediklerini dile getirerek, "Erzurumspor, camiası, kulüp yapısı, işleyişi ve düzeniyle daha iyi yerlere layık bir takım. Benim de vazifem buradan yukarı doğru çıkarmak. Önemli olan bu sene bizim istikrarlı gidip, üst sıralarda yer almamız. Hangi sıra olur bilemiyorum. Zor bir lig yaşıyoruz. Bu bir başlangıç. Konuşmak için çok erken ama inşallah bazı şeyler güzel olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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