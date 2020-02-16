Mesut attı, Arsenal farka koştu

Emirates Stadı'nda ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Pierre Aubameyang, 57. dakikada Nicolas Pepe, 90. dakikada Mesut Özil ve 90+5. dakikada Alexandre Lacazette attı.
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geçen yıl nisan ayından bu yana ligde ilk kez rakip fileleri havalandırdı.
Arsenal bu galibiyetle puanını 34'e çıkarırken, Newcastle United 31 puanda kaldı.
Galatasaray, kendi sahasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 6 maçı kazanmayı başardı.
Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u ağırladığı karşılaşmanın son anlarında sarı-kırmızılılar adına kötü bir gelişme yaşandı.
Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Malatyaspor engelini Adem Büyük'ün golüyle 1-0 geçmesini bildi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liderliğe uzandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Geldiğimiz yeri sakın kimse abartmasın. Geldiğiniz gibi gidebilirsiniz de. Onun için orayı muhafaza etmek, her maça da aynı ciddiyetle bakmak lazım, belki daha fazla. Şu anda ne olduğun önemli değil, nerede bitireceğin önemli. Nereye gideceğin önemli. Nasip" dedi.
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşılaşırken sarı kartı bulunan Gökhan Töre'nin 39. dakikada yaptığı hareketin sarı kartlık olduğu tepkisi vardı