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aksam.com.tr
  • 16 Şubat 2020 Pazar 22:01
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  • 16 Şubat 2020 Pazar 22:01

Mesut attı, Arsenal farka koştu

Mesut attı, Arsenal farka koştu

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İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, sahasında Newcastle United'ı 4-0 mağlup etti.

Emirates Stadı'nda ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Pierre Aubameyang, 57. dakikada Nicolas Pepe, 90. dakikada Mesut Özil ve 90+5. dakikada Alexandre Lacazette attı.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geçen yıl nisan ayından bu yana ligde ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Arsenal bu galibiyetle puanını 34'e çıkarırken, Newcastle United 31 puanda kaldı.

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