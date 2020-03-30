Mesut-Amine Özil çiftinin bebek sevinci

Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah." ifadelerini kullandı.
Arsenal Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, Mesut ve eşi Amine Özil tebrik edilerek, "Arsenal ailesine hoşgeldin Eda." denildi.
Şükürler olsun ki kızımız “Eda” sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi�� �� ��❤️ Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, AMİN����— Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 30, 2020
Amine & Mesut Özil���������� pic.twitter.com/oElNb9dOeG
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