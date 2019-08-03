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  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:39
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  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:39

Messi'ye büyük şok! 3 ay men cezası yedi

Messi'ye büyük şok! 3 ay men cezası yedi

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CONMEBOL, Copa America'da Brezilya ve turnuva aleyhine yorumlarda bulunan Lionel Messi'nin cezasını açıkladı.

Copa America'da Arjantin ile mücadele eden Lionel Messi'nin cezası resmen duyuruldu.

Arjantin-Şili maçında kırmızı kart gördükten sonra Brezilya ve turnuva aleyhine yorumlarda bulunan Lionel Messi, 3 ay boyunca tüm maçlardan men edildi.

Ayrıca CONMEBOL, Arjantinli futbolcuya 50 bin dolar para cezası verildiğini açıkladı.

Messi maç sonrasında "Madalyamı almaya gitmedim çünkü bu düzenin parçası olmak istemedim. Bu turnuva, Brezilya'nın kazanması için düzenlenmiş. Umarım finalde hakemler çok müdahale etmez ve Peru'nun bir şansı olur" ifadeleriyle tamamladı." şeklinde açıklama yapmıştı.

(Sporx)

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