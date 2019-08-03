Messi'ye büyük şok! 3 ay men cezası yedi

CONMEBOL, Copa America'da Brezilya ve turnuva aleyhine yorumlarda bulunan Lionel Messi'nin cezasını açıkladı.

Copa America'da Arjantin ile mücadele eden Lionel Messi'nin cezası resmen duyuruldu.

Arjantin-Şili maçında kırmızı kart gördükten sonra Brezilya ve turnuva aleyhine yorumlarda bulunan Lionel Messi, 3 ay boyunca tüm maçlardan men edildi.

Ayrıca CONMEBOL, Arjantinli futbolcuya 50 bin dolar para cezası verildiğini açıkladı.

Messi maç sonrasında "Madalyamı almaya gitmedim çünkü bu düzenin parçası olmak istemedim. Bu turnuva, Brezilya'nın kazanması için düzenlenmiş. Umarım finalde hakemler çok müdahale etmez ve Peru'nun bir şansı olur" ifadeleriyle tamamladı." şeklinde açıklama yapmıştı.

(Sporx)