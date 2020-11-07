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aksam.com.tr
  • 07 Kasım 2020 Cumartesi 21:13
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Messi'ye 45 dakika yetti: 5-2

Messi'ye 45 dakika yetti: 5-2

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AA

İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında Real Betis'i 5-2 yendi.

La Liga'nın 9. haftasında Barcelona, Real Betis'i ağırladı.

Ev sahibi takım, 22. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Real Betis, 45+2. dakikada Antonio Sanabria'nın golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Barcelona, ikinci devrede Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin de oyuna dahil olmasıyla gol yollarında etkili oldu. Katalan ekibi, 49. dakikada Antoine Griezmann, ilki penaltıdan olmak üzere 61 ve 82. dakikalarda Lionel Messi, 90. dakikada Pedri'nin bulduğu gollerle mücadeleden 5-2 galip ayrıldı.

Aissa Mandi'nin 60. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldığı Real Betis'te ikinci gol ise 73. dakikada Loren Moron'dan geldi.

Ligde 4 hafta sonra kazanan Barcelona, iki maç eksiğiyle 11 puana ulaştı. Real Betis ise 12 puanda kaldı.

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