Messi'ye 45 dakika yetti: 5-2

La Liga'nın 9. haftasında Barcelona, Real Betis'i ağırladı.
Ev sahibi takım, 22. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Real Betis, 45+2. dakikada Antonio Sanabria'nın golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Barcelona, ikinci devrede Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin de oyuna dahil olmasıyla gol yollarında etkili oldu. Katalan ekibi, 49. dakikada Antoine Griezmann, ilki penaltıdan olmak üzere 61 ve 82. dakikalarda Lionel Messi, 90. dakikada Pedri'nin bulduğu gollerle mücadeleden 5-2 galip ayrıldı.
Aissa Mandi'nin 60. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldığı Real Betis'te ikinci gol ise 73. dakikada Loren Moron'dan geldi.
Ligde 4 hafta sonra kazanan Barcelona, iki maç eksiğiyle 11 puana ulaştı. Real Betis ise 12 puanda kaldı.
Trabzonspor uçağa aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı. Bordo-mavililerin uçağı pist başı yapmasına rağmen rüzgarın hızını arttırması sonucu uçak kalkış yapamadı.
İttifak Holding Konyaspor'un Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçta 1 gol atan Marko Jevtovic, zorlu 90 dakikayı değerlendirdi.
İttifak Holding Konyaspor'un Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçta 1 gol atan Kravets, zorlu 90 dakikayı değerlendirdi.
İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında Real Betis'i 5-2 yendi.
Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaştı.
Süper Lig'in 8. haftasında 1-1 sona eren Aytemiz Alanyaspor - Trabzonsor maçının ardından her iki takımın teknik sorumluları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.