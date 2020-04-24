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aksam.com.tr
  • 24 Nisan 2020 Cuma 08:00
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  • 24 Nisan 2020 Cuma 08:00

Messi'nin baş köşesi Muhammed Ali'nin

Messi'nin baş köşesi Muhammed Ali'nin

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Barçalı yıldızın idman salonundan paylaştığı görüntü, Muhammed Ali hayranlığını ortaya koydu.

AKŞAM

İspanyol basını Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi’nin bu denli büyük bir Muhammed Ali hayranı olduğunun ilk kez ortaya çıktığını belirtti. Zira, Arjantinli yıldızın paylaştığı çalışma görüntülerinde salonun bir duvarının ünlü boksörün fotoğrafl arıyla dolu olmasına dikkat çekildi. İspanyol medyası, “Messi’nin evinde Muhammed Ali’ye adanmış bir tapınak var” ifadesini kullandı. Barcelonalı yıldız daha önce de Ali’nin fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle basının karşısına çıkarak, ona duyduğu hayranlığı gizlememişti.

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Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda İstiklal Marşı coşkusu
Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda İstiklal Marşı coşkusu

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda İstiklal Marşı coşkusu

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Kulüp stadyumlarında İstiklal Marşı coşkusu
Kulüp stadyumlarında İstiklal Marşı coşkusu

Kulüp stadyumlarında İstiklal Marşı coşkusu

Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanamazken, ülke çapında alınan kararla herkes evlerindeki balkonlarından saat 21:00'da aynı anda İstiklal Marşı'nı okudu. Spor kulüpleri ise kendi stadyumlarından İstiklal Marşı'nı çaldılar.

Başkan Ağaoğlu'ndan tescil açıklaması: Devlet bilir
Başkan Ağaoğlu'ndan tescil açıklaması: Devlet bilir

Başkan Ağaoğlu'ndan tescil açıklaması: Devlet bilir

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in geleceği hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu: "Lig tescil edilmesin mi, oynansın mı oynanmasın mı, play-off mu olsun, Antalya'da mı oynansın şeklinde sorular vardı. Biz de çıkıp rahatlıkla 'Ligler oynanmasın ve tescil edilsin.' diyebilirdik. Biz hep şunu söyledik, ‘Bunun kararını verecek olan devlettir. Biz de bu karara uyar ve saygıyla karşılarız"

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