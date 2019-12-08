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Messi'den tarihi hat-trick

Messi'den tarihi hat-trick

İspanya La Liga´nın 16´ncı haftasında Barcelona evinde konuk ettiği Mallarco´yu Lionel Messi´nin hat-trick yaparak lig tarihine geçtiği maçta 5-2 mağlup etti.

Karşılaşmada Barcelona´ya galibiyeti getiren golleri 7´nci dakikada Griezmann, 17, 41, 83´üncü dakikalarda Lionel Messi ve 43´üncü dakikada Luis Suarez kaydetti. Konuk takımın golleri ise 35´inci ve 64´üncü dakikalarda Ante Budimir´den geldi. Bu galibiyetle puanını 34´e çıkaran Barcelona averajla Real Madrid´den liderliği alırken, Mallarco ise 14 puanla 17´nci sırada kaldı.

MESSI YAPTIĞI HAT-TRICK İLE LA LIGA TARİHİNE GEÇTİ

Barcelona´nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, Mallarco karşısında attığı 3 gol ile La Liga tarihinde en çok hat-trick yapan oyuncu oldu. Arjantinli yıldız yaptığı hat-trick ile La Liga tarihindeki 35´inci hat-trick´ini yaparak ezeli rakibi Cristiano Ronaldo´yu (34) geride bıraktı.

Messi ayrıca bu maçta attığı gollerle ligdeki 12´nci golüne ulaşarak gol krallığını Real Madridli Karim Benzema´dan aldı.  (DHA)


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