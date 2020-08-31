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aksam.com.tr
  • 31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:17
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Messi'den sonras Luis Suarez de Barcelona'dan ayrılıyor

Messi'den sonras Luis Suarez de Barcelona'dan ayrılıyor

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TRT Spor

Barcelona'da sular durulmuyor! Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin ardından Luis Suarez'le de yollar ayrılıyor. Katalan ekibinin yeni teknik direktörü Ronald Koeman, 33 yaşındaki forvetin takımdan gönderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Barcelona'da kabuk değiştirme çalışmaları devam ediyor. Katalan ekibi ilk olarak teknik direktör Quique Setien'in yerine Ronald Koeman'ı göreve getirmişti.

Hollandalı teknik adamın göreve başlamasıyla birlikte birçok yıldız oyuncuyla yolların ayrılması gündeme gelmişti.

Listenin başında ise Uruguaylı Luis Suarez'in olduğu ifade edildi. 33 yaşındaki golcüyü kadroda düşünmeyen Koeman, Suarez'in takımdan gönderilmesi yönünde görüş bildirdi.

İspanyol kulübü, ilk etapta tecrübeli golcü için gelecek teklifleri değerlendirecek. Aksi bir durumda ise 12 milyon avroluk sözleşme fesih bedeli kullanılacak.

Geride bıraktığımız sezonda Barcelona ile 36 resmi maçta 21 gole imza atan Suarez'in adı Juventus ile anılıyor.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen İtalyan ekibinin, Uruguaylı yıldız için girişimlerde bulunacağı belirtildi.

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