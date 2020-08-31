Messi'den sonras Luis Suarez de Barcelona'dan ayrılıyor

Barcelona'da kabuk değiştirme çalışmaları devam ediyor. Katalan ekibi ilk olarak teknik direktör Quique Setien'in yerine Ronald Koeman'ı göreve getirmişti.
Hollandalı teknik adamın göreve başlamasıyla birlikte birçok yıldız oyuncuyla yolların ayrılması gündeme gelmişti.
Listenin başında ise Uruguaylı Luis Suarez'in olduğu ifade edildi. 33 yaşındaki golcüyü kadroda düşünmeyen Koeman, Suarez'in takımdan gönderilmesi yönünde görüş bildirdi.
İspanyol kulübü, ilk etapta tecrübeli golcü için gelecek teklifleri değerlendirecek. Aksi bir durumda ise 12 milyon avroluk sözleşme fesih bedeli kullanılacak.
Geride bıraktığımız sezonda Barcelona ile 36 resmi maçta 21 gole imza atan Suarez'in adı Juventus ile anılıyor.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen İtalyan ekibinin, Uruguaylı yıldız için girişimlerde bulunacağı belirtildi.
Lüksemburglu dolar milyarderi ve yatırımcı Gerard Lopez'in satın almasıyla birlikte transferde uçuşa geçen Portekiz takımı Boavista, gözünü Sofiane Feghouli'ye dikti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Takımlarımızın ihtiyacı olan takviyeleri, imkanlarımız ve federasyon limitlerinin el verdiği ölçüde gerçekleştireceğiz" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu. 2. turda temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyen PAOK, Portekiz'in köklü ekibi Benfica ile eşleşti.
24 Temmuz'da ligin son haftasında Antalya'da sağ arka adalesinden sakatlanan oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı. Emre 3. haftadaki Fenerbahçe maçına yetişemeyecek.
Siyah-Beyazlılar, Gökhan Gönül'ün yerini doldurmak için transferde rotayı Akdeniz'e çevirdi. Roma'nın 29 yaşındaki sağ beki Davide Santon transferinde bir yol alamayan Siyah-Beyazlılar, 26 yaşındaki Nazım Sangare için girişimlere başladı. Antalyaspor 2 milyon euro bonservis bedeli istedi. Görüşmeler sürüyor.
Fenerbahçe'de ayrılıklar bu hafta itibarıyla başlayacak.Teknik direktör Erol Bulut, gönderilecek isimler konusunda yönetimle görüştü.