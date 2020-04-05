Messi'den jet hızıyla iniş

Lionel Messi, Arjantin'den dönerken 25 milyon dolarlık özel jeti arızalanınca Belçika'ya acil iniş yaptı

AKŞAM

Barcelona’nın Arjantinli süper starı Lionel Messi, özel uçağıyla ülkesinden dönerken acil olarak Belçika’nın başkenti Brüksel’e iniş yaptı… Sebebi ise Leo’nun 25 milyon dolarlık jetinin dişli arızası yapması… İniş takımlarındaki sorun nedeniyle Zaventem Havalimanı’na saat 09.18’de varan Lionel Messi’nin uçağı 1 buçuk saatlik kısa bekeleyişin ardından tekrar havalandı ve Brüksel’in güneybatısına doğru hareket etti. Foxsports’un haberine göre; Messi’nin uçağı San Carlos de Bariloche’den Brezilya’daki Recife’ye uçuş yaptı. Ardından Tenerife’ye gitmek için Brezilya’dan havalandı ancak arıza yapınca Brüksel’e inmek zorunda kaldı. Fakat uçak yeniden havalanmayı başarsa da Tenerife’ye gidemedi. Messi’nin 25 milyon dolarlık jetinde 16 koltuk var. Gulfstream V jetini kendine özgü olarak özel dizayn ettiren Messi’nin uçağının koltukları aynı zamanda yatak da olabiliyor.

BARÇA’NIN EN iYi 3.’SÜ!

Barcelona’da tüm zamanların en iyi oyuncuları seçildi. Arjantin’in efsane ismi Diego Armando Maradona ilk sırada yer aldı. Brezilyalı yıldız Ronaldinho 2. basamakta bulunurken, Barça’nın süper starı Lionel Messi ise üçüncü olabildi. Johan Cruyff 4, İniesta 5, Xavi ise 6. sırada yer aldı. Galatasaray’ın 1996’da Barcelona’dan transfer ettiği Hagi ise Barça’nın en iyi 24.’sü seçildi.

MAAŞINI BIRAKTI

La Plata’nın teknik direktörlüğünü yapan Maradona, küme düşme tehdidi altındaki kulübüne yardımcı olmak için maaşında kesinti yapılmasını teklif etti. Maradona, ‘Bu durumdayken hak etmediğimi almak bana yakışmaz’ dedi.