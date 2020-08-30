Messi'de kritik 48 saat

İspanyol basını Barcelona’dan ayrılmaya hazırlanan Messi’nin durumunun 48 saat içinde netleşeceğini duyurdu. Arjantinli yıldızın Manchester City’ye transfer olacağı konusunda çok güçlü iddialar var. Bu ihtimali düşünmek bile istemeyen Barcelona taraftarlarının ise ağlayan görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Taraftarların istifasını istediği Başkan Bartomeu ise, “Messi benim yüzümden ayrıldığını açıklarsa, istifa edeceğim” çağrısı yaptı. Ancak Messi’den ona karşılık gelmedi. Messi’nin City’ye transferinin toplamda 630 milyon pounda gerçekleşeceği yazıldı (Bonservis ve maaş).
HACKER TRANSFERİ
Messi tartışması dünyanın gündeminden düşmezken, Brezilya’da Cruzeiro taraftarları olan hackerler ilginç bir olaya imza attı. Cruzeiro’nun sitesini hackleyen korsanlar, Messi transferini resmi siteden duyurdular. Ancak bunun kısa süre sonra korsan bir paylaşım olduğu bildirildi. Sorumlular aranıyor.
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