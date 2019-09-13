Messi ve Ronaldo yemekte buluşacak mı? Messi'den açıklama

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Barcelona’nın kaptanı Lionel Messi, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile yemekte buluşma konusundan sakatlığına, Neymar’ın transferi konusundan 2020 yılında kulüpten ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEĞİM NET DEĞİL”

İspanya merkezli yayın yapan Sport’un sorularını yanıtlayan Messi, sakatlığıyla ilgili olarak kendisini daha iyi hissettiğini, fakat çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam ettiğini belirtti. Henüz yeşil sahalara dönüş noktasında kesin bir tarihten söz edilmediğini aktaran Messi, şöyle konuştu:

“Testlerim sürüyor. Yüzde yüz iyileştiğim zaman geri döneceğim. Valencia maçında sahada olmayacağımdan şüphem yok; Borussia Dortmund ya da Granada maçlarından birinde kadroda olup olmayacağıma bakacağız. Net bir tarih yok.”

“HERKES İYİ TAKIM KURDU”

Ligdeki rakiplerinden hangi takımın iyi bir kadro oluşturduğuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Messi, hem Atletico Madrid’in hem de Real Madrid’in iyi isimleri aralarına kattığını söyledi. Sadece La Liga’da değil, Juventus ve Manchester City’nin de iyi isimlere sahip olduğunu belirten Messi, şunları kaydetti:

“Bence bütün takımlar güzel isimlerle kontrat imzalayarak kendilerini güçlendirdi. Atletico Madrid’in iyi bir takım oluşturduğunu düşünüyorum. En çok kayıp Atletico’dan yaşanmıştı, fakat günün sonunda çok dengeli, çok çeşitli ve çok iyi bir takım kurdular. Real Madrid de keza iyi isimleri takıma kazandırdı. Eden Hazard gibi önemli oyunculara sahip oldular. Juventus ve Manchester City de çok iyi… Özetle, her şey eşit görünüyor. Bütün büyük takımlar güçlerine güç kattılar.”

“NEYMAR’IN GERİ DÖNMESİNİ İSTERDİM”

Barcelona’nın Brezilyalı yıldız Neymar’la sözleşme imzalamaya çalıştığı, fakat başarılı olamadığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Messi, Neymar’ın takıma katılmış olmasından mutluluk duyacağını ifade etti. Neymar’ın takımdan nasıl ayrıldığıyla ilgili olarak bazı kişilerin bu transfere karşı çıkmasını anlayışla karşıladığını söyleyen Messi, şu ifadeleri kullandı:

“Bazı insanların Neymar’ın geri dönüşüne karşı çıkması çok normal, fakat futbol anlamında düşünüldüğünde Neymar dünyanın en iyilerinden biridir. Takımımıza katılması durumunda, hedeflerimize ulaşma şansımızı çok yüksek oranda artıracağımız şüphe götürmez. Futbol olarak baktığımızda, geri dönmesini isterim.”

Barcelona’nın Neymar’ı almak için elinden gelen her şeyi yapıp yapmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Messi, “Neymar’ı almak için gerekli her şeyin yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Müzakerelerin nasıl yürütüldüğünü bilemiyorum.” dedi.

“SADECE TAKIMDAKİ OYUNCULARDAN BİRİYİM”

Takımdaki pozisyonuyla ilgili tartışmalara ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Messi, “Kesinlikle talimat verebilecek bir pozisyonda değilim.” diye konuştu. Yalnızca diğer oyuncular gibi sıradan bir oyuncu olduğunu söyleyen Messi, şunları kaydetti:

“Tek isteğim, kazanmak ve takımı zirveye taşımaktır. Maç sonunda soyunma odasına en iyi sonuçla girmek ve futbolu en iyi şekilde oynamak istiyorum.”

“BARCELONA BENİM EVİM”

Sezon sonunda kontratının sona ereceğine ilişkin olarak “Katalanlar endişelenmeli mi?” sorusunu yanıtlayan Messi, “Kontratların gizliliğinden dolayı herhangi bir bilgiyi doğrulayamam.” dedi. Mümkün olduğunca uzun bir süre Barcelona’da olmak istediğini söyleyen Messi, şunları kaydetti:

“Barcelona benim evim. Benim için paranın falan hiçbir önemi yok. Kazanma üzerine kurulu bir projeye sahip olmak benim için en önemli şeydir. Herhangi bir yere gitmek gibi bir düşüncem yok. Kontratımla babam ilgileniyor.”

“RONALDO’YLA YEMEK YİYEBİLİRİZ”

Lionel Messi, Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile yemekte bir araya gelip gelmeyeceklerine ilişkin “Bu konuda herhangi bir problemim yok.” dedi. Ronaldo ile arasında bir sorun yaşanmadığını her fırsatta dile getirdiğini vurgulayan Messi, şöyle konuştu: