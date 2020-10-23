Messi ve arkadaşları Barcelona'nın indirim teklifini reddetti

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Koronavirüs nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi için yönetimin sunduğu teklifi kabul etmeyen 6 ismin kimler olduğu öne sürüldü.

MundoDeportivo'nun haberinde maaş indirimini kabul etmeyen isimlerin Messi, Busquets, Sergi Roberto, Alba, Coutinho ve Ousmane Dembele olduğu iddia edildi. Barcelona kulübünün bu 6 isimle yeni sözleşme görüşmesi gerçekleştirdiği ancak kabul edilmediği belirtildi. Öte yandan Antoine Griezmann'ın da indirimi daha önce kabul ettiği ancak daha sonra karar değiştirdiği ifade edildi.

Barcelona kulübü, koronavirüs dönemi sebebiyle edilen zararın yaralarını sarmak için oyuncularının tamamıyla %30'a yakın maaş indirimi görüşmesi gerçekleştiriyor. Futbolculara sunulan tekliflerde indirimlerin tüm sözleşme dönemine yayılmadan 1 sezonda gerçekleşmesi, kalan yıllarda ise ücretlerin yeniden artmasını kapsadığı ifade ediliyor.