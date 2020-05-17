Messi: Hepsine uymalıyız

Lionel Messi, “Karantinada kalma fikri bize hiç sevimli gelmiyor ama nihai kararı beklemeli ve tüm protokollere uymalıyız” dedi.

AKŞAM

FC Barcelona’nın yıldızı Messi’den La Liga ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Arjantinli oyuncu, “Maçlara geri dönmeyi dört gözle bekliyoruz. Her şeyi kazanabilecek bir grubumuz var. Maçlar süresince ailemizden uzak, karantinada kalma fikri bize hiç sevimli gelmiyor ama nihai kararı beklemeli ve protokollere uymalıyız. İdmanlara başlamak bu konuda bir aşamadır. Bu enfekte olma riskini daha fazla düşünmekten iyidir” ifadelerini kullandı.

ÇIKMAK İSTEMİYORLAR

Bu arada Aston Villa’nın eski forveti Agbonlahor, Premier Ligde mücadele eden oyuncuların yarısının koronavirüs korkuları nedeniyle sahaya çıkmayı reddedebileceğini iddia etti.

WATFORD’DAN TEPKİ

Watford kalecisi Ben Foster, Premier Lig oyuncularının, sağlık çalışanlarından önce koronavirüs için test edilmelerinin yanlış olacağını söyledi. Foster, oyuncularının ligi yeniden başlatma planları devam ederken sağlık çalışanlarından önce koronavirüs için test edilmelerinin yanlış olacağını söyledi.