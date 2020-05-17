Messi: Hepsine uymalıyız

AKŞAM
FC Barcelona’nın yıldızı Messi’den La Liga ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Arjantinli oyuncu, “Maçlara geri dönmeyi dört gözle bekliyoruz. Her şeyi kazanabilecek bir grubumuz var. Maçlar süresince ailemizden uzak, karantinada kalma fikri bize hiç sevimli gelmiyor ama nihai kararı beklemeli ve protokollere uymalıyız. İdmanlara başlamak bu konuda bir aşamadır. Bu enfekte olma riskini daha fazla düşünmekten iyidir” ifadelerini kullandı.
ÇIKMAK İSTEMİYORLAR
Bu arada Aston Villa’nın eski forveti Agbonlahor, Premier Ligde mücadele eden oyuncuların yarısının koronavirüs korkuları nedeniyle sahaya çıkmayı reddedebileceğini iddia etti.
WATFORD’DAN TEPKİ
Watford kalecisi Ben Foster, Premier Lig oyuncularının, sağlık çalışanlarından önce koronavirüs için test edilmelerinin yanlış olacağını söyledi. Foster, oyuncularının ligi yeniden başlatma planları devam ederken sağlık çalışanlarından önce koronavirüs için test edilmelerinin yanlış olacağını söyledi.
Nihat Özdemir, 12 Haziran'daki dönüş planında kararlı olduklarını söyledi: “Bir insanın hayatı bile bu ligden önemlidir. Nefes nefese olan bir ligde tek kararımız oynatarak sonlandırmak. Ligde alt ve üst sıralardaki takımların puanları birbirine çok yakın. Tek yolumuz var. Başlamama ihtimalini düşünmek istemiyoruz.”
UEFA Başkanı Ceferin: “Maçlar oynanırken bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda öncelik, turnuvanın devam etmesidir. Bu konuda Almanya'nın kurallarına bakıyorum. Almanya durdurulmasını öngörmüyor.”
FOX Sports'un haberine Fenerbahçe, devre arasında Flamengo'da forma giyen Rafinha'yı istedi fakat reddedildi.
Fenerbahçe'de spekülatif transfer dönemi kapandı. Listenin başında Roma'dan Mert Çetin var. Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile birlikte Sivas'ın yıldızları Mert Hakan ve Emre Kılınç da transfer listesinin önemli isimlerinden...
Lionel Messi, “Karantinada kalma fikri bize hiç sevimli gelmiyor ama nihai kararı beklemeli ve tüm protokollere uymalıyız” dedi.
Fenerbahçe'nin Şilili beki Isla, ödeme konusunda bilgi verilmediğini söyledi: “Son günlerde ödeme konusunda kimse bir şey söylemedi. Başkanımız ya da kaptanımız bir açıklama yapmadı. Maaşlar yüzde 30 veya yüzde 50 gibi mi yatacak bilmiyoruz.”
Mısır'da Spor Bakanı ve Sağlık Bakanı sezonun devam edilmemesi yönünde karar aldı. Ancak sezonun iptal mi yoksa devam mı edeceği yönündeki nihai kararı federasyon bugün açıklayacak.