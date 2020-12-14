Messi attı, Barcelona La Liga'da 8. sıraya tırmandı

Barcelona'nın galibiyet golünü 76. dakikada Lionel Messi attı.
Barcelona formasıyla 642. kez rakip ağları havalandıran Arjantinli Messi, bu zamana kadar Pele'ye (Santos'ta 643 gol) ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunu egale etmeye çok yaklaştı.
La Liga'da iki maç eksiği olan Barcelona, aldığı galibiyetle 17 puanla 8'inciliğe çıktı.
Levante ise 11 puanla 18'inci sıraya geriledi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, Giresunspor yenilgisinin ardından istifa etti.
Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.
Alanyaspor'un yıldız oyuncularından Bakasetas, 2 gol attığı Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibin stoperi Montero, maç sonu açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Rosier, cezalı duruma düştü.
Medipol Başakşehir Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı.