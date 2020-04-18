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aksam.com.tr
  • 18 Nisan 2020 Cumartesi 08:00
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  • 18 Nisan 2020 Cumartesi 08:00

Meşale Tokyo'yu yaktı

Meşale Tokyo'yu yaktı

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Olimpiyatların ertelenmesiyle 6 milyar dolar zarar edeceği hesaplanan Tokyo'da gelecek yıl yapılması planlanan oyunlara katılımın da çok düşük olacağı rapor edildi.

AKŞAM

AP, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın Japonya ekonomisine getirdiği mali yükü masaya yatırdı. 12.6 milyar dolar harcanan oyunlar için yapılan yatırımın en az bunun iki misli olduğu hesaplanıyor. Bu maliyetin dışında ‘Tokyo 2020’ logosuyla hazırlanan milyonlarca yayın ve malzeme de çöpe gitti. Zira oyunlar 2021’e ertelendi ve tarih değişikliği birçok şeyi devre dışı bıraktı.

Bunun yanında 1 yıl sonraya ertelenen oyunların tesis ve kiralama giderlerinin Japon ekonomisine yükünün 6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. IOC Üyesi John Coates her ne kadar yavaşlayan Japon ekonomisini, gelecek sezon yapılacak oyunların ateşleyeceğini söylese de uzman görüşleri çok farklı. Ekonomistler pandemi hasarından çıkacak dünya ekonomisinin (çıkabilirse eğer) yaralarını onarma derdine düşeceğini ve insanların oyunları yerinden izleme konusunda çekimser kalacağını belirtiyorlar. Bu da Tokyo’ya Japon sporseverler dışında beklenen ölçüde bir turist akınının olmayacağını gösteriyor.

SADECE İYİ HİSSETTİRİR

Olimpiyat ekonomisi konusunda araştırmalar yapan ve ‘Altın Gidiş: Olimpiyatların Ekonomisi’ isimli bir kitap yayınlayan Victor Matherson ve Robert Baumann, Tokyo Oyunları’ndan elde edilecek gelirin Japonya’nın 1 yıllık erteleme giderlerini bile karşılamayacağını söyledi. İki uzman, somut olmayan ‘İyi hissetme’ faktörü dışında oyunların Japon ekonomisine olumsuz etkisi olacağını vurguladı.

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