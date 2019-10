'Mesaj alındı mı?'

AKŞAM

F.BAHÇE Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongre üyeliğinin 25. Yılını doldurdu ve yüksek divan kurulu üyesi oldu. Kürsüye çıkan Başkan, Fenerbahçe ve Türk sporuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

HEM İÇ HEM DIŞ DÜŞMANLAR

Erdoğan, “Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir kulübümüzdür. En çok sporcu yetiştiren, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen Fenerbahçe’dir. Bu akşamki Konya maçına gelmeyi isterdim ama prensip gereği Cumhurbaşkanı olarak lig maçlarına katılmıyorum. Seneye uluslararası maçlara gelmeyi isterim. Dolayısıyla bir hedef belirlemiş oluyorum değil mi? Alındı mı? Ne dışarıdan ne de içimizden çıkan düşmanlar, bu kulübümüzü ülkesine hizmetten döndürebilmiştir” dedi.

TAKIM DEĞİŞTİRİLEMEZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “İnsan çıkarı için birçok şey yapabilir. Görüntüsünü, mesleğini, siyasi ve sosyal tercihlerini değiştirebilir. Asla yapamayacağı şeylerden biri takım değiştirmektir. Fenerbahçe sevdası bizim gönlümüze çocukluk ve gençlik yıllarımızda düştü. Rahmetli babam sporculuğa devam etmeme müsaade etmedi, okumamı istedi. Hizmet ve icraat konusunda herkesin yanında oldum. Bununla birlikte Fenerbahçe’nin gönül dünyamızdaki yeri asla değişmedi” diye konuştu.

AYRI BiR MUTLULUK

ERDOĞAN: “Fenerbahçe’nin on binlerce üyesi var ve bu kadar üye potansiyeli olan bir kulübün yüksek divan kurulu üyesi olmak bizim için ayrı bir mutluluk. İnşallah yüksek divan kurulumuzun bundan sonraki çalışmalarına her türlü desteği verip, her türlü katkıyı sunacağız.”

TARTISILMAYACAK STATLAR

ERDOĞAN: “Biz toprakta oynuyorduk. Buralarda şöyle bir yuvarlandığın zaman zaten hemen deriler kalkıyordu. Buralardan yeşil sahalara geldik. Bu yeşil sahalar beğenilmez hale geldi. Dünyada birçok ülkeyle tartışılamayacak stadyumlara sahibiz. Nerelerden nerelere geldik. F.Bahçe sadece bir spor kulübü olarak kurulmamıştır. Bu ülkenin istiklaline hizmet etmek için vücut bulmuş bir kulüptür. Tüzüğünde yazsın yazmasın, her kulübün hatırlaması gereken günlerden geçiyoruz.”