  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Ocak 2020 Salı 08:00
  • |
  • 14 Ocak 2020 Salı 08:31

Mert'te son tango

Mert'te son tango

Paylaş

G.Saray, Luyindama’nın yerine kadroya katmak istediği Mert Çetin için Roma’yla görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan basınına göre; Cim Bom, Başkent temsilcisine 850 bin euro kiralama ücreti önerdi.

AKŞAM

LUYİNDAMA’NIN Demokratik Kongo Milli Takımı’nda sakatlanması ve sezonu kapatmasının ardından stoper arayışlarına başlayan Sarı-Kırmızılılar, Mert Çetin’i kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor... Galatasaray’ın milli oyuncu için yaptığı bu girişimler, İtalyan basınında da geniş yer buldu. Calciomercato’nun haberine göre; Galatasaray, 23 yaşındaki stoper için İtalyan ekibine 850 bin euro kiralama bedeli önerdi.

İTALYA’DAN DA TALİPLERİ VAR

Haberde Galatasaray’ın Mert’i sezon sonuna kadar kiralamak istediği bilgisine yer verildi. Ancak, haberin içeriğinde Serie A ekiplerinden Hellas Verona ve Sampdoria’nın da genç stoperi istediğine değinildi. Roma takımdan ayrılması gündemde olan Juan Jesus’un duruma göre, Mert’in transferine yön verecek. Bilindiği gibi G.Saray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz hafta sonu İtalya’ya gitmiş ve Roma ile görüşmelerde bulunmuştu.

ROTA MURİLLO’YA DÖNECEK

Galatasaray, Roma’dan gelecek haberi beklemeye başladı... Eğer milli oyuncu için olumsuz bir yanıt alınırsa rota Sampdoria’dan Jeison Murillo’ya dönecek. Kolombiyalı oyuncuyla, Radamel Falcao vasıtasıyla irtibat kuran Sarı-Kırmızılılar’ın olumlu yanıt aldığı belirtilmişti. Cim Bom’un 27 yaşındaki stoper için Sampdoria’ya 1 milyon euro kiralama bedeli önerdiği de gelen bilgiler arasında... Bu iki stoperden biri ikinci yarıda Sarı-Kırmızılı formayı giyebilir.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'ye 21'lik golcü

title

Yasada ağır cezalar bulunuyor

title

'Yöneticiler liyakatli olsun'

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu´ndan Ali Koç´un İddialarına Çok Sert Yanıt

SPOR GÜNDEMİ

Öncelik forvet
Öncelik forvet

Öncelik forvet

DOMAGOJ Vida’yı istediği iddia edilen Aston Villa, önceliği golcüye verdi.

'Biz de kazanmalıyız'
'Biz de kazanmalıyız'

'Biz de kazanmalıyız'

Beşiktaş’ın her konuda anlaştığı Guilherme için Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek net konuştu: “Son sözü Yeni Malatyaspor söyleyecek. Maddi bir kazancımızın olması lazım.”

Mert'te son tango
Mert'te son tango

Mert'te son tango

G.Saray, Luyindama’nın yerine kadroya katmak istediği Mert Çetin için Roma’yla görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan basınına göre; Cim Bom, Başkent temsilcisine 850 bin euro kiralama ücreti önerdi.

Fenerbahçe'ye 21'lik golcü
Fenerbahçe'ye 21'lik golcü

Fenerbahçe'ye 21'lik golcü

Vedat Muriqi’ye Kosovalı partner geliyor. Salzburg Başkanı Gruber, “Takımdan ayrılacak başka oyuncular da var. Mergim Berisha da Fenerbahçe’yle görüşüyor” açıklamasıyla müjdeyi verdi.

Yasada ağır cezalar bulunuyor
Yasada ağır cezalar bulunuyor

Yasada ağır cezalar bulunuyor

Başkanlar borçtan sorumlu olacak. Şike suçundan ceza alanlar ömür boyu spordan men edilecek.

'Yöneticiler liyakatli olsun'
'Yöneticiler liyakatli olsun'

'Yöneticiler liyakatli olsun'

Bakan kulüp ile derneklerin ‘mali ve idari’ kurtuluş reçetesini belirledi: “Dernek, kulüplerin idari, mali disiplini yakalamaları için, liyakat sahibi kimselerin yönetim kadrolarına dahil edilmesi gerekir. Mevcut yapıyla kulüplerimizin, faaliyetlerini sürdürmeleri mümkün görünmüyor.”

Gönüllerin Sultanı
Gönüllerin Sultanı

Gönüllerin Sultanı

Olimpiyat vizesi olan ‘Filenin Sultanları’ havalimanında bando takımıyla karşılandı ve hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı okundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.