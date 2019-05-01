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  3. Mert Nobre futbolu bırakacağı tarihi açıkladı

Mert Nobre futbolu bırakacağı tarihi açıkladı

Mert Nobre futbolu bırakacağı tarihi açıkladı

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğun en iddialı ekibi Gençlerbirliği'nin golcü oyuncusu Mert Nobre, futbolu bırakacağını açıkladı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi üst düzey takımlarda da forma giyen Nobre,  Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sezon sonu kariyerini sonlandıracağını  duyurdu

Nobre açıklamasında, "Sezon başından bu yana çabaladığımız o amaç için  çok az kaldı. Kararlı bir şekilde, ilk günkü gibi mücadeleye devam ediyoruz.  Bilmenizi isterim ki bu son üç maç, benim futbolculuk kariyerimin de son üç maçı  olacak. Ve kariyerimi bu şampiyonlukla gururlu ve onurlu bir şekilde tamamlayacağım." ifadelerini kullandı.

(AA)

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