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  3. Mert Müldür için Avusturya Futbol Federasyonu harekete geçti

Mert Müldür için Avusturya Futbol Federasyonu harekete geçti

Mert Müldür için Avusturya Futbol Federasyonu harekete geçti

Daha önce hazırlık maçlarında forma giydiği için Avusturya Milli Takımı'nda oynama şansı bulunan Mert Müldür için Franco Foda'nın harekete geçtiği ortaya çıktı.

TM Dijital Haber Merkezi

Yaz ayı transfer döneminde üç büyüklerin peşinden koştuğu, fakat 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Sassuolo’ya imza atan Mert Müldür için Franco Foda’nın araya girdiği, tecrübeli teknik adamın yetenekli stopere Avusturya Milli Takım forması giydirmek için girişimlere başladığı öğrenildi.

MERT MÜLDÜR ŞENOL GÜNEŞ'İ ARADI

Rapid Wien alt yapısından çıkarak A Takıma kadar yükselen, geçtiğimiz sezon BundesLiga ve UEFA Avrupa Ligi’nde 39 maça çıkan Mert Müldür sergilediği başarılı performansla İtalyan ekibi Sassuolo’ya transfer olurken, 20 yaşındaki yetenekli stoperin Serie A’da da 6 maçta görev alması Franco Foda’yı harekete geçirdi. Daha önce 2 kez Türkiye Milli Takımı’na seçilen, fakat hazırlık maçlarında forma giydiği için hala Avusturya Milli Takım’ında oynama şansı bulunan Mert Müldür’ü sık sık arayan Foda’nın futbolcuyla birebir görüştüğü ortaya çıkarken, Mert’in durumu Şenol Güneş’e ilettiği ortaya çıktı.

‘Türkiye Milli Takımı’nda oynamak istiyorum’ diyen Mert Müldür’ün Şenol Güneş’in atacağı adım merakla beklediği öğrenilirken, tercih edilmemesi halinde oyuncunun kariyerini Avusturya Milli Takımı’nda sürdüreceği bildirildi.


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